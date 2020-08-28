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  3. Dünyanın en zengini Jeff Bezos'un evinin önüne giyotin kurdular
28 Ağustos 2020 Cuma 14:28 | Son Güncelleme:

Dünyanın en zengini Jeff Bezos'un evinin önüne giyotin kurdular

Dünyanın en zengini Jeff Bezos'un evinin önüne giyotin kurdular
IHA

Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un servetinin 200 milyar dolara ulaşmasının ardından eski bir Amazon çalışanının öncülük ettiği yaklaşık 100 kişilik grup, Bezos'un evinin önüne giyotin kurarak maaşların iyileştirilmesini istedi.

Amazon’un kurucusu ve CEO’su Jeff Bezos servetini 200 milyar dolara çıkarırken, çalışanlarının tepkisiyle karşı karşıya kaldı. Eski Amazon çalışanı Chris Smalls’ın öncülük ettiği yaklaşık 100 kişi, Bezos’un Washington’daki evinin önünde toplandı. Düşük maaşı protesto eden grup, Bezos’un evinin önüne giyotin kurdu ve Amazon çalışanları için saatlik asgari 30 dolar ücret talep etti. Smalls, "Bu adam saniyede 4 bin dolar kazanırken 30 dolarlık asgari ücreti hak etmediğimize dair bir neden söyleyin" ifadelerini kullandı.

Smalls, yeterli ücret almadan uzun saatler çalıştığını ve yeni tip korona virüs (Covid-19) hastası çalışanların işe geldiğini öne sürdü. Mart ayının sonlarında benzer protesto gerçekleştiren Smalls, bir süre sonra Amazon’dan kovulduğunu hatırlattı. "Daha yeni başlıyoruz" diyen Smalls, "Hepimiz Bezos’un ülke genelinde sahip olduğu her yere gideceğiz işçilerin talepleri karşılanana kadar mağazaları durduracağız" ifadelerini kullandı.

Bezos’u işçilere kötü davranmakla suçlayan protestocular da, "Alamazsak, kapatırız" şeklinde slogan attı.

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