Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,1258
  • 6,8482
  • 250.709
  • 83.675
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Dünyanın en yaşlı pandası Pan Pan, 31 yaşında hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı pandası Pan Pan, 31 yaşında hayatını kaybetti

Dünyanın en yaşlı pandası Pan Pan, 31 yaşında hayatını kaybetti

Çin'de yaşayan dünyanın en yaşlı erkek pandası Pan Pan, 31 yaşında hayatını kaybetti.

Pan Pan'ın ölüm sebebini tespit etmek için otopsi yapılacak. Pandanın yaşı insan ömrüyle kıyaslandığnda yaklaşık 100'e tekabül ediyordu.

Kanser ve başka sağlık sorunları yaşadığı bilinen Pan Pan, katarakt ve diş sorunları gibi yaşlılık sebebli kimi rahatsızlıklara da sahipti.

Pan Pan'ın pek çok yavrusunun olduğu, doğal yaşamda olmayan pandaların yüzde 25'i kadarının Pan Pan'ın torunu olduğu belirtiliyor.

Dünyanın en yaşlı pandası Jia Jia, ekim ayında Hong Kong'da 38 yaşında hayatını kaybetmişti.

(Sputnik)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü çift evleniyor... Tarih belli oldu!
O soruyu duyunca gözyaşlarını tutamadı
Almeda paylaştı, İşte Efekan bebek
Yılmaz Morgül'den şok açıklama!
Cannes Film Festivali'ne damga vurdular!
Hayattaki zorlukları atlatmak kolay değil. Hep bir yenisi vardır

Bunu da Atlattım Dedikten Hemen Sonra

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Huawei kullanıcılarını neler bekliyor?

50 milyon yıllık nummulit adında deniz canlısına ait fosil, Zooloji Müzesinde görücüye çıktı