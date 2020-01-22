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  3. Dünyanın en pahalı ekmeği! Tanesi 9 bin lira

Dünyanın en pahalı ekmeği! Tanesi 9 bin lira

Dünyanın en pahalı ekmeği! Tanesi 9 bin lira

İspanya'da bir fırında içinde altın olan ekmek tanesi 9 bin liradan satılıyor. Ekmeğe yabancı ülkelerden de alıcısı olduğu belirtiliyor.

İspanya'nın Malaga kentinde bir fırında üretilen ekmek hem fiyatıyla hem de içeriğiyle dikkat çekiyor.

“Altın ekmek” Malaga kentinde bir fırında üretilmeye başlandı. Kinoa, çiya ve kuru domates gibi malzemelerin kullanıldığı ekmek hamuruna birer gram altın ve gümüş eklendi. Ortaya altın ekmek çıktı.

Tek bir ekmeğin fiyatı bin 380 euro, yani yaklaşık 9 bin Türk Lirası.

İspanya'daki fırın, ekmeği dünyanın en pahalısı olarak niteliyor.

Ağırlığı 400 gram olan ekmeğin alıcısı oldukça fazla. Malaga'daki fırının Birleşik Arap Emirlikleri, ABD, Çin ve Rusya'dan da müşterileri var.


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