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28 Ekim 2020 Çarşamba 00:56 | Son Güncelleme:

Dünyanın en genç seri katili

Dünyanın en genç seri katili

8 yaşında peş peşe 3 kez öldürdü.

Hindistan’ın fakir köylerinden Begusarai’de yaşayan 8 yaşındaki Amarjeet Sada, dünyanın en küçük seri katili olarak kayıtlara geçti. Amarjeet, son olarak 6 aylık bir bebeği öldürdükten sonra gözaltına alındı. Amarjeet, bebeği nasıl öldürüp gömdüğünü ayrıntılı bir şekilde polise anlattı. Tutuklanmasının ardından polis, çocuğun üç ay önce kız kardeşini ve bir yıl önce de kuzenini öldürdüğünü itiraf ettiğini açıkladı. Polis müfettişi, tüm cinayetlerin aynı biçimde gerçekleştirildiğini belirterek “Çocukları tarlalara götürüp taşla kafalarını ezdi” dedi.

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