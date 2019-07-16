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Dünyanın en farklı plajı: Sibirya'da bir buzul

Dünyanın en farklı plajı: Sibirya'da bir buzul

Hava sıcaklığının kışın -60 dereceye kadar düştüğü Yakutistan’ın başkenti Yakutsk’taki Buluus buzulu, yüksek sıcaklıkların görüldüğü yaz aylarında buz plajı görevi görüyor. Bölge sakinleri, serinlemek için buzula akın ediyor.

Siberian Times’ın aktardığına göre, dünyanın en soğuk şehri olan Yakutistan’ın başkenti Yakutsk’taki Buluus buzulu, yaz aylarındaki aşırı sıcak havalarda ziyaretçi akınına uğruyor.

Yakutistan’ın saklı bir hazinesi olan buzul, başkentten 100 kilometre kadar uzaklıkta bir vadide bulunuyor, etrafı el değmemiş çam ormanları ile çevrili.

Buluus buzulu 1000 hektarın üzerinde bir alanı kapsıyor ve kalınlığı nedeniyle yaz aylarındaki yüksek sıcaklıkta dahi buzu erimiyor.

Kışın hava sıcaklığının -60 dereceye kadar indiği kentte bölge sakinleri yaz aylarındaki yüksek sıcaklıklarda serinlemek için buraya geliyor.

Buz üstünde serinlemeye gelen ziyaretçilerden Janna Myasnikova “Bu gerçek, gözleriniz sizi yanıltmıyor, gördüğünüz buz. Hava sıcaklığı 30 derecenin üzerine çıktığı yaz aylarında Buluus buzulu harika bir yer. Yaz sonunda biraz erise de kışın gücünü yeniden topluyor. Bu buz ve ateş arasında binlerce yıldır süren savaş” ifadelerini kullandı.

Sibirya’nın en soğuk bölgesi, yazın İspanya’nın Mallorca ve Marbella gibi tatil noktalarından dahi daha sıcak olabiliyor.

Bir başka bölge sakini olan Aitalina da “Bu kadar kontrasta sahip bir yeri başka nerede bulabilirsiniz ki? Sıcak bir günde soğuk havayı solumak, buza dokunmak ve buzulun çok lezzetli soğuk suyunu içmek unutulmaz” dedi.

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