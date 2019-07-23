İsrail'in Doğu Kudüs'te yaptığı yıkımlara dünyanın dört bir yanından tepki yağdı

İspanya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Almanya, Fransa, İspanya ve İngiltere'nin, Doğu Kudüs'teki Vadi el Humus Mahallesi'nde bulunan Filistinlilere ait evlerin yıkımından dolayı İsrail'i kararlı bir şekilde kınadığı bildirildi.

İsrail yönetiminin Filistinlilere ait evleri yıkmasının "ciddi bir endişeyle" takip edildiği belirtilen açıklamada, "İstisnai durumlar haricinde, işgal altındaki bölgelerde binaların yıkılması Uluslararası İnsani Hukuk ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararlarına aykırıdır. Bu uygulama Filistin halkına gereksiz yere acı çektirmekte ve barış sürecine zarar vermektedir." değerlendirmesinde bulunuldu.

"TEHLİKELİ BİR EMSAL TEŞKİL EDİYOR"

Açıklamada ayrıca, özellikle bu yıkımın önemli olduğunun altı çizilerek, "Çünkü, etkilenen binaların bir kısmı Oslo Anlaşmaları uyarınca Filistin yönetiminin yetkisi altında olan A ve B bölgelerinde bulunuyor. Bu yüzden bunların ihlal edildiğini gösteriyor. İki devletli çözümü doğrudan tehlikeye atan, tehlikeli bir emsal teşkil ediyor." ifadeleri kullanıldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail'in, Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinde bulunan Filistinlilere ait evleri yıkmasının uluslararası hukuka aykırı olduğu belirtildi.

İSRAİL'E "BU TÜR EYLEMLERDEN VAZGEÇİN" ÇAĞRISI

İsrail'in eylemlerinin Filistin sorununun çözümünü baltaladığı vurgulanan açıklamada, "İsrail'e bu tür eylemlerden vazgeçmesi için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerine yer verildi.

"ULUSLARARASI YASA VE ANLAŞMALARA AYKIRIDIR"

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'nın haberine göre, Bakanlar Kurulundan yapılan açıklamada, İsrail'in dün Doğu Kudüs'ün Sur Bahir bölgesinde "Ayrım Duvarı'nın devamındaki tel bariyerlere yakın olduğu" gerekçesiyle Filistinlilere ait bazı evleri yıkmasına tepki gösterildi.

Filistinlilerin Kudüs'ten zorla göç ettirilmesini amaçlayan İsrail'in ihlallerine son verilmesi için uluslararası topluma çağrı yapılan açıklamada, "Kudüs'ün demografik yapısını değiştirmeye yönelik bu girişim, uluslararası yasa ve anlaşmalara aykırıdır." ifadesine yer verildi.