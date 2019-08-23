Dünyanın akciğerlerinde 1 haftada 9500 yangın

Dünyanın akciğerleri’ olarak bilinen ve günlerdir devasa yangınların devam ettiği Brezilya’daki Amazon Ormanları ölçülebilen en yüksek yangın oranına ulaştı. Brezilya’daki Ulusal Uzay Araştırmaları Kurumu INPE’ye göre ülkede sadece 15-22 Ağustos tarihleri arasında tam 9 bin 507’den fazla yangın meydana geldi. Yangınlardan çıkan duman, pazartesi günü Sao Paulo şehrinde kararmaya neden oldu. Sivil toplum kuruluşları ise yaşanan bu dramatik artışın ardından, yangınların sebebinin ocak ayında göreve gelen Bolsonaro hükümetinin bölgede, madencilik, kerestecilik ve tarımsal faaliyetleri teşvik eden açıklamalarına bağlıyor.

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Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro, yangınları hükümeti zor durumda bırakmaya çalışan ‘çevre örgütlerinin çıkardığını’ iddia etti. Sivil toplum kuruluşları ise bu iddiaları ‘absürt’ olarak niteledi.

Ünlülerden sert tepkiler

AdrIana Lima, memleketindeki yangınlarla ilgili mesaj yayımladı. Ünlü yıldız, “Doğa anne bize sinirli. Tek yapmamız gereken bir an önce uyanıp harekete geçmek” diye yazdı. Lima’nın yanı sıra Ricky Martin, Ursula Corbero, Gisele ve Leonardo DiCaprio gibi isimler de önlem alınması için yetkililere çağrıda bulundu.