Dünyada infial yaratan görüntü! Kim Jong-un öldü mü?

Dünya corona virüs salgınıyla mücadele ederken birden bire Kuzey Kore lideri Kim Jong-un birinci gündem maddesi haline geldi. Kuzey Kore lideri hakkında neredeyse bir haftadır çeşitli spekülasyonlar yapılıyordu. Kim'in, önce 12 Nisan'da kalp ameliyatı olurken öldüğü iddia edilmişti.Ardından Japonya basını Kuzey Kore liderinin bitkisel hayatta olduğunu yazmıştı.

Şimdi de Kim Jong-un'un cansız bedenini cam bir tabutun içerisinde gösteren fotoğraf, tüm dünyada infial yarattı. Kuzey Kore lideri hakkında devam eden sayısız söylentinin ortasına düşen bu fotoğraf, viral oldu ve sosyal medyada binlerce kez paylaşıldı.

Kim'in babasının cenaze töreninden ve 2011 yılına ait olduğu düşünülen ve photoshop ile yapıldığı iddia edilen görüntü, Kim'in başını bir yastık üzerinde olduğu ve kırmızı bir battaniyenin altında olduğunu gösteriyor.

ABD ve Çin, Kuzey Kore liderinin geçirdiği kalp ameliyatını takiben bitkisel hayatta, ağır hasta hatta ölü olduğu iddialarının gerçeği yansıtıp yansıtmadığını bulmaya çalışıyor.

Dün Kuzey Kore basını, Kim tarafından yazıldığı iddia edilen ve bir tatil beldesi inşaatı üzerine kaleme aldığı söylenen bir mektubu yayınladı ve Güney Afrika devlet başkanı Cyril Ramaphosa'ya bir mesaj gönderdiğini iddia ederek hayatta olduğunu göstermek için uğraştı.

Ancak Kim'in yeni görüntülerinin yayınlanmamış olması, spekülasyon çılgınlığını körükledi. Yine de Kuzey Kore liderini bir cam tabutun içerisinde gösteren ve internette paylaşılan fotoğrafın sahte olduğuna inanılıyor.

Japon haber ağı JNN'de ekrana gelmiş olan görüntü, Kim'in 2011 yılında kalp krizinden ölen babası Kim Jong-il'in cenazesinden bir kareyle büyük benzerlik gösteriyor.

İki görüntünün de aynı açıdan çekildiği, tören yastığı ve çiçek aranjmanlarının aynı olduğu dikkat çekiyor. Kim'in de şu anki haline fotoğrafta daha genç olduğu, yüzünün ve omuzlarının üst üste bindiğini gösteriyor.

Sosyal medyada paylaşılan birçok iddia, görüntünün Kim'in hafta sonu öldüğünü iddia ettiği Hong Kong medya kanalı HKSTV'de canlı olarak gösterildiğini ileri sürüyor.

Ancak tabuttaki Kim'in benzer bir photoshop'lanmış bir görüntüsü daha önce Ekim 2017'de Twitter'da paylaşılmıştı. Kim'in hem babası hem de büyükbabası kalp krizinden ölmüştü.