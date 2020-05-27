Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 6,7782
  • 7,4596
  • 373.353
  • 104954
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Dünyada bir ilk! Tarihi uçuş yarın gerçekleşecek
27 Mayıs 2020 Çarşamba 22:54 | Son Güncelleme:

Dünyada bir ilk! Tarihi uçuş yarın gerçekleşecek

Dünyada bir ilk! Tarihi uçuş yarın gerçekleşecek

Dünyanın en geniş oturma kapasitesine sahip elektrikli uçağı, ilk kez gökyüzüne havalanmaya hazırlanıyor. Söz konusu uçuşun yarın ABD'nin Washington eyaletinde gerçekleştirileceği belirtildi.

Dünyanın en geniş oturma kapasitesine sahip elektrikli uçağı, ilk kez gökyüzüne havalanmaya hazırlanıyor. Söz konusu uçuşun yarın ABD'nin Washington eyaletinde gerçekleştirileceği belirtildi. Cessna Caravan tipi uçağa sonradan monte edilen elektrik motor ile gerçekleştirecek uçuşun 20 ila 30 dakika sürmesi bekleniyor.

183 KM SÜRAT YAPIYOR

Uçağın dokuz yolcu taşıma kapasitesine sahip olmasına karşın, test uçuşu tek pilotla gerçekleşecek, 183 kilometrelik sürate ulaşılacak.

İngiliz medyasının haberine göre, elektrikli uçak motorunun üreticisi olan magniX firması 2021 yılının sonunda, 160 kilometre menzil içinde bu uçakları hizmete sokmayı umuyor. 

Sıkı kurallara tabii olan havacılık sektöründe güvenlik testlerinin geçilmesi de uzun zaman alabilir. Ancak magniX firması, bu sürecin, Cessna Caravan'a yapıldığı gibi elektrikli motorların mevcut uçaklara sonradan monte edilmesi ile hızlandırılabileceğini umuyor. Aralık ayında daha küçük ebattaki bir uçak, tamamen elektrik enerjisi ile bir uçuş gerçekleştirmişti.


ABD Suriye'ye hava savunma sistemi konuşlandırdı
MHP Lideri Bahçeli'den net mesaj: 15 Temmuz'da olduğu gibi cezasını çekerler
Başkan Erdoğan'a hakaret eden CHP'li Dila Koyurga hakkında karar belli oldu
Havalimanlarında yeni koronavirüs tedbirleri! İşte alınan kararlar
Alman basınında dikkat çeken haber: Bunlar Hafter'in eline nasıl geçti?
Selçuk Bayraktar'dan yeni paylaşım!

Selçuk Bayraktar'dan yeni paylaşım!

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

Türkiye'nin yeni nesil yerli silahları

O anlar kameraya yansıdı! Baharın gelmesiyle ovaya indiler

Türkiye'nin milli devi ''Fatih'' için geri sayım başladı