Dünyada 1 milyon kişi virüse yenildi

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybeden kişi sayısı dünya genelinde 1 milyon 2 bin 986’ya, virüs tespit edilen kişi sayısı 33 milyon 343 bin 583’e yükseldi. Dünya genelinde iyileşenlerin sayısı ise 24 milyon 656 bin 804’e ulaştı. ABD’de 7 milyon 321 bin 343 vaka, 209 bin 453 ölüm kayda geçti.

HİNDİSTAN 6 MİLYONU GEÇTİ



Vaka sayısında ikinci, ölü sayısında ise Brezilya’nın ardından üçüncü sırada olan Hindistan’da kritik bir eşik daha geride kaldı. Sağlık Bakanlığı son 24 saatte vaka sayısının toplam 6 milyon 74 bin 702’e ulaştığını açıkladı. Brezilya’da ise 4 milyon 732 bin 309 vaka bulunuyor, can kaybı ise 141 bin 776’ya ulaştı. Kolombiya’da vaka sayısı 813 bin 56’ya yükselirken, ölüm sayısı 25 bin 488 olarak açıklandı.

RUSYA’DA AYLAR SONRA ZİRVE



İspanya’da hızlı vaka artışı yaşanırken vaka sayısı 735 bin 198, ölü sayısı 31 bin 232 olarak açıklandı. Fransa’da toplam vaka 538 bin 569’a, can kaybı 31 bin 727’ye yükseldi. Rusya’da rakamlar endişe verici seviyelere yükseldi. Sağlık Bakanlığı son verileri paylaşırken, son 24 saatte 8 bin 135 kişinin virüse yakalandığını duyurdu. Böylelikle toplam vaka sayısı 1 milyon 159 bin 573’e yükseldi. Bu rakam ülkede 16 Haziran’dan bu yana görülen en yüksek vaka sayısı olarak kayıtlara geçti. 61 kişinin de hayatını kaybettiğini duyuran yetkililer, toplam ölü sayısının 20 bin 385’e ulaştığını belirtti.