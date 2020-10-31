Dünyada 1 günde yarım milyon vaka

Koronavirüs salgınında bir günde en fazla yeni vaka rekoru kırıldı. Salgının Avrupa’da yeniden hareketlenmesiyle birlikte dünya genelinde günlük vaka sayısı 545 bin oldu. Dün en çok vaka tespit edilen 10 ülkeden yedisi Avrupa’da yer aldı. Fransa’da son 24 saatte 47 bin 637 yeni Kovid-19 vakasının tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 1 milyon 282 bin 769’a ulaştı. Ülke genelinde kararlaştırılan sokağa çıkma kısıtlaması birçok kentte protesto edilirken başkent Paris’te yapılan eylemde olaylar çıktı. Yasaklar son anda seyahat etmek isteyenler nedeniyle trafiği de kilitledi.

OHAL’E 6 AY UZATMA

İtalya’da koronavirüsü salgınında son 24 saatte 26 bin 831 yeni vakanın tespit edilmesi ile salgının başından bu yana en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı. Napoli ve Roma’da polisle çatışan eylemciler “özgürlük” diye sloganlar attı. İspanya’da Kovid-19 nedeniyle ilan edilen OHAL 9 Mayıs’a kadar uzatıldı. Ülke tarihinde faşist dönemden sonra ilk kez, meclisin onayıyla 6 ay geçerli olacak şekilde OHAL ilan edildi. ABD’de de son 1 hafta içinde 500 binden fazla yeni tip koronavirüs vakası tespit edilmesiyle ‘haftalık rekor’ sayıya ulaşıldı.

MEYDANLAR BOMBOŞ!



Eyfel Kulesi’nin bulunduğu Paris Meydan dün bomboştu. Önceki gün Avrupa genelinde 2 bin 566 kişi öldü ve toplam can kaybı 280 bine dayandı.

AB AŞI DAĞITIMI KONUSUNDA UZLAŞTI



Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Kovid-19’a karşı geliştirilecek aşıların dağıtımı konusunda uzlaştıklarını belirterek “Üye ülkeler aşıları aynı anda, aynı koşullarda ve AB nüfusu içindeki paylarına göre alacaklar” dedi. Von der Leyen, “AB Komisyonu, üye ülkeler arasında güvenli sınır ötesi Kovid-19 hasta transferlerini finanse etmek için 220 milyon avro kaynak ayırdı. diye konuştu.



FAUCI: İLK AŞI YIL SONUNDA

Amerikalıların en güvendiği isimlerin başında gelen Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci, her şeyin güvenli ve etkili bir aşının ilk dozlarının yüksek riskli gruptaki kişilere Aralık sonu ya da Ocak ayı başında yapılabileceğini söyledi. Almanya’da salgınla mücadelede yetkili kurum olan Robert Koch Enstitüsü’nün (RKI) Aşı Komisyonu Başkanı Thomas Mertens ise her gün 100 bin kişiye aşı yapılsa bile 15 milyon kişinin aşılanmasının 150 gün süreceğini söyledi.