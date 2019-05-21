Dünyaca ünlü teknoloji şirketi Huawei, ABD'ye meydan okudu

Zhengfei, “Huawei’nin 5G’si kesinlikle etkilenmeyecek. 5G teknolojisi açısından bakıldığında diğerleri Huawei’ye iki ya da üç yıl içinde yetişmeyi başaramayacak. Kendimizi ve ailelerimizi, dünyanın tepsinde olma idealimiz için feda ettik. Bu ideale ulaşmak, eninde sonunda ABD ile çekişme yaratır” ifadelerini kullandı.

Geçen hafta ABD Başkanı Donald Trump, ulusal güvenlik riski teşkil ettiğine inanılan yabancı telekomünikasyon şirketlerinin Amerikalı firmaların teknolojilerini kullanmasını yasakladı.

Ancak bugün Ticaret Bakanlığı Huawei’ye uygulanan ticari kısıtlamaların ‘bazılarını’ 90 günlüğüne askıya aldığını duyurdu. Buna göre geçiş süreci boyunca Huawei, dünya çapındaki operasyonlarının etkilenmemesi için ABD'de üretilen kimi ürünleri satın almaya devam edebilecek.

"FAZLA ETKİSİ OLMAZ, BİZ HAZIRIZ"

Bu erteleme kararını da değerlendiren Ren Zhengfei, “ABD’nin 90 günlük geçici izninin bizim üzerimizde fazla etkisi olmaz. Biz hazırız” dedi.

Huawei cihazlarında kullanılan mikroçiplerin yarısının ABD’den alındığını diğer yarısının ise Çinli bir firma tarafından üretildiğini söyleyen Zhengfei, “Dünyadan izole olamayız. ABD’nin çiplerinin aynısını da yapabiliriz, ama bu onları artık almayacağımız anlamına gelmez” diye konuştu. 2011 yılından beri Huawei'nin Amerikan pazarına girmemesi için mücadele yürüten Washington, Çinli teknoloji devini ABD'den teknoloji çalmakla ve casusluk yapmakla suçluyor.

(AA)