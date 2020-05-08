Dünyaca ünlü CEO'nun kaçırılmasıyla ilgili soruşturmada yeni gelişme

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturmanın tamamlanmasının ardından özel bir jet şirketinin müdürü tutuklu Okan Kösemen ile dört tutuklu pilot N.P, Ö.B.B., S.K., B.K.S hakkında “Göçmen kaçakçılığı" suçundan iddianame hazırlandı.

İddianamede 2 tutuksuz hostes F.K. ile İ.M.H. “Suçu bildirmeme" suçundan yargılanacağı öğrenildi. Asliye ceza mahkemesinde gönderilen iddianamenin kabul edilmesinin ardından CEO'nun kaçırılmasıyla ilgili 7 kişinin yargılanması önümüzdeki günlerde görülecek.