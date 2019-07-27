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  3. Dünyaca ünlü atletin arabasından çıkanlar şoke etti

Dünyaca ünlü atletin arabasından çıkanlar şoke etti

Dünyaca ünlü atletin arabasından çıkanlar şoke etti

26 yaşındaki Hollandalı atlet Madiea Ghafoor, arabasında bulunan 50 kilo uyuşturucu nedeniyle Almanya sınırında tutuklandı.

Arabasının içinde 1.8 milyon Pound değerindeki uyuşturucu maddelerle yakalanan Hollandalı Olimpik atlet Madiea Ghafoor, tutuklandı.

DutchNews'de yer alan habere göre Madiea Ghafoor, Perşembe günü arabasıyla Almanya sınırından geçiş yapmak üzereyken 50 kilo uyuşturucuyla yakalandı. Ghafoor’un aracında uyuşturucu hap (extacy) ve metamfetamin (kristal meth) bulunduğu açıklandı.

Hollanda Atletizm Federasyonu konuyla ilgili yaptığı açıklamada; “Şoktayız. Bu suçlamalar doğruysa Madiea Ghafoor'un spor kariyerinin sonu olabilir” ifadelerini kullandı.

(Mynet)

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