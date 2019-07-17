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Dünya Sağlık Örgütü'nden küresel acil durum ilanı!

Dünya Sağlık Örgütü'nden küresel acil durum ilanı!

Dünya Sağlık Örgütü, Kongo Demokratik Cumhuriyeti'ndeki Ebola salgını nedeniyle küresel acil durum ilan edilmesine karar verdi

DSÖ Acil Durum Komitesi, yaklaşık 2 milyon nüfusuyla bölgenin en kalabalık kenti Goma’daki ilk Ebola hastası bir papazın dün ölmesinin paniğe yol açması üzerine Cenevre'de toplandı. 

Örgütün merkezindeki toplantıda, “Ebola’nın küresel bir sağlık tehdidi” olup olmadığı konusu, 15 Haziran'daki toplantının ardından yeniden ele alındı.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom, toplantıdan sonra yaptığı yazılı açıklamada, "KDC'deki Ebola virüsü hastalığı (EVD) salgını için Uluslararası Halk Sağlığı Acil Durumu (PHEIC) ilan ettiğini" bildirdi. 

Adhonom, KDC'de son bir yılda çok zor şartlar altında olağanüstü işler yaptıklarını belirterek, "Dünyanın çabalarımızı fark etmesi ve ikiye katlamasının zamanı geldi. Bu salgını sona erdirmek ve daha iyi bir sağlık sistemi oluşturmak için KDC ile dayanışma içinde birlikte çalışmamız gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

- Ölü sayısı bin 571'e yükseldi

KDC Sağlık Bakanlığının paylaştığı verilere göre, geçen yıl temmuz sonunda Kuzey Kivu eyaletinde başlayan ve Ituri eyaletine yayılan salgında, 2 bin 489 kanamalı ateş vakası görüldü. Bu kişilerden 2 bin 395'inin Ebola virüsü taşıdığı tespit edildi.

Salgında bin 571 kişi hayatını kaybederken virüsü taşıyan 698 kişi tedavi edildi. Ebola merkezlerinde 128 kişinin tedavisi sürüyor.

Virüsten kaynaklandığı kesinleşmeyen kanamalı ateş vakalarından da 94 kişi yaşamını yitirdi.

Bölgede 8 Ağustos 2018'de başlatılan kampanya kapsamında 161 bin 400 kişi aşılandı.

Bir tür kanamalı ateşe yol açan Ebola virüsü, ilk kez 1976'da Sudan'ın Nzara ve KDC'nin Yambuku kentlerinde eş zamanlı iki salgınla ortaya çıkmıştı. KDC'deki salgın, Ebola Nehri yakınında bir köyde başladığı için hastalığa bu nehrin ismi verilmişti.

Ebola virüsü, Aralık 2013'te Batı Afrika'da yayılmıştı. Gine, Liberya ve Sierra Leone'de 2014-2017 yıllarında görülen salgında, 30 bin kişiye virüs bulaşmış, 11 binden fazla kişi ölmüştü.

AA

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