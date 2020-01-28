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  3. DSÖ'den şoke eden itiraf! 'Hata yaptık'

DSÖ'den şoke eden itiraf! 'Hata yaptık'

DSÖ'den şoke eden itiraf! 'Hata yaptık'

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ),Çin Wuhan'da başlayan koronavirüsle ilgili ölümcül salgının uluslararası riskini değerlendirmekte hata yaptıklarını açıkladı.

DSÖ yetkilileri pazartesi günü AFP'ye yaptığı açıklamada bir önceki raporlarda "hata" yaptıklarını ve söz konusu ölümcül salgınının uluslararası alandaki aciliyetinin “yüksek” olduğunu belirtti.

Bu “düzeltmenin” uluslararası kamu sağlığı açısından 'acil durum ilanı' anlamına gelmeyeceği de vurgulandı.

Geçtiğimiz hafta "uluslararası kamu sağlığı acil durumu" ilan etmek için erken olduğunu bildiren örgüt, ölümcül salgının küresel çapta tehdide dönüşme riski için "küçük ihtimal" ifadesini kullanmıştı.


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