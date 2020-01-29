Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,9656
  • 6,5636
  • 300.585
  • 119689
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklamalar: Tüm dünya alarmda olmalı

Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklamalar: Tüm dünya alarmda olmalı

Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklamalar: Tüm dünya alarmda olmalı

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklamada, "Çin hükümeti koronavirüsü engellemek için çok uğraşıyor. Virüs sadece Çin için değil tüm dünya için sorun. Koronavirüs 15 ülkeye yayıldı ama tüm dünya alarmda olmalı." denildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklama şöyle:

71 koronavirüs vakası bildirildi, çoğu Çin'e giden insanlar. 

Koronavirüs yakın kontak halinde bulaşıyor.

Çin hükümeti koronavirüsü engellemek için çok uğraşıyor.

Virüs sadece Çin için değil tüm dünya için sorun.

Koronavirüs 15 ülkeye yayıldı ama tüm dünya alarmda olmalı.


İsmail Küçükkaya eşinden boşandı!
Söylemezsem Olmaz'ın sunucusu müjdeyi patlattı!
Berrak Tüzünataç 'yakın arkadaş' iddialarına ateş püskürdü!
Sefirin Kızı'nın Gediz'i gönlünü o fenomene mi kaptırdı?
EDHO dizisinde şoke eden ayrılık!

NBA, Elazığ ve Malatya’yı Unutmadı

Hayranı gibi yaklaştı önce imzasını aldı, sonra canını!

Siyah sarımsağın faydaları

Berlin’de dünyaya gelen ikiz pandalar, basın mensuplarının karşısına çıktı