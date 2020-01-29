Dünya Sağlık Örgütü'nden korkutan açıklamalar: Tüm dünya alarmda olmalı

Dünya Sağlık Örgütü'nden yapılan açıklama şöyle:

71 koronavirüs vakası bildirildi, çoğu Çin'e giden insanlar.

Koronavirüs yakın kontak halinde bulaşıyor.

Çin hükümeti koronavirüsü engellemek için çok uğraşıyor.

Virüs sadece Çin için değil tüm dünya için sorun.

Koronavirüs 15 ülkeye yayıldı ama tüm dünya alarmda olmalı.