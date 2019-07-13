Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7234
  • 6,4662
  • 258.368
  • 97098.3
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Dünya
    3. >
  3. Etiyopya 200 milyon fidanla dünya rekoru kıracak

Etiyopya 200 milyon fidanla dünya rekoru kıracak

Etiyopya 200 milyon fidanla dünya rekoru kıracak

Etiyopya'nın Güney eyaletinde 12 saatte 200 milyon toprakla buluşturularak dünya rekoru kırılacak.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed’in ülke çapında başlattığı 4 milyar ağaç projesi kapsamında 29 Temmuz’da ülkenin Güney eyaletinde on binlerce kişinin katılımıyla 200 milyon fidan dikilecek.

Gedeo Bölgesi Tarım ve Doğal Kaynaklar Ofisi Başkanı Leta Legesse, basına yaptığı açıklamada, kendi bölgeleri için şimdiden 10 milyon fidanı hazır ettiklerini ve çukurları kazmayı sonlandırdıklarını söyledi.

“Yeni bir dünya rekoru kırmak için hazırlıklarımızı sonlandırdık.” diyen Legesse, el ele vererek Başbakan'ın koyduğu 4 milyar hedefine ulaşmak istediklerini dile getirdi.

Çevre Koruma ve İklim Değişikliği Ofislerinin organize edeceği etkinlikte fidanların dikileceği alan on binlerce dönümü kaplayacak.

Hindistan'da 2016 yılında yaklaşık 800 bin kişinin katılımıyla 24 saatte 50 milyondan fazla fidan dikerek bu alanda rekor kırılmıştı.

(AA)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ezgi Eyüboğlu ile boşanan Kaan Yıldırım ihanet sorusuna cevap vermedi
9 yıla dudak uçuklatan tazminat!
'Gizem'li Karadeniz turu
Yurt dışında evlenecek
Aleyna Tilki'nin kardeşi de oyuncu oluyor
<p>Mide, çok hassas bir organ ve günümüzde her iki kişiden birinin mide rahatsızlığı mevcut.<br />

Mide Rahatsızlığına Ne İyi Gelir? - Pancar Kanepe Tarifi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Boyları 5 metreye ulaştı! Tüm Türkiye bekliyor

5 bin ton ağırlığındaki yeni nükleer denizaltısının açılışı yapıldı