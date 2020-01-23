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  3. Dünya Prens Charles'ın bu hareketini konuşuyor... Mike Pence dondu kaldı

Dünya Prens Charles'ın bu hareketini konuşuyor... Mike Pence dondu kaldı

Dünya Prens Charles'ın bu hareketini konuşuyor... Mike Pence dondu kaldı

ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence, 5. Dünya Holokost Forumu'na katılmak için geldiği İsrail'de büyük bir şok yaşadı. Galler Prensi Charles, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in elini sıkmadı. Pence'in elinin havada kaldığı o anlar böyle görüntülendi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Prensi Charles, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence ve çok sayıda devlet ve hükümet başkanı Kudüs'te 5'inci Dünya Holokost Forumu'nda bir araya geldi. .

Törene katılanlar arasında, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İngiltere Prensi Charles, ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, İtalya ve Avusturya Cumhurbaşkanları ile birlikte çok sayıda devlet ve hükümet başkanı yer aldı. İsrail Cumhurbaşkanı Reuven Rivlin'in öncülüğünde düzenlenen törenin, İsrail tarihinin en büyük siyasi toplantılarından biri olduğu belirtiliyor.

PRENS'TEN ŞAŞIRTAN HAREKET 

ABD Başkanı Yardımcısı Mike Pence, 5. Dünya Holokost Forumu'na katılmak için geldiği İsrail'de büyük bir şok yaşadı. Galler Prensi Charles, ABD Başkan Yardımcısı Pence'in elini sıkmadı. Pence'in elinin havada kaldığı o anlar böyle görüntülendi.


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