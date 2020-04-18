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Dünya genelinde koronavirüste son durum

Dünya genelinde koronavirüste son durum

Koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 300 bini aşarken, iyileşen hasta sayısı ise 590 bini geçti.

Koronavirüs vaka sayısı dünya genelinde 2 milyon 300 bini aşarken, iyileşen hasta sayısı ise 590 bini geçti.

AA'nın aktardığı habere göre, Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesinde yer alan bilgiye göre, dünyada virüs bulaşan 590 bin 367 kişi iyileşti.

Kovid-19 salgınının ortaya çıktığı Çin'de de 77 bin 29 kişi hastalığı yendi.

En fazla hastanın iyileştiği ülkeler sırasıyla, Almanya (85 bin 400), İspanya (74 bin 797), ABD (63 bin 936), İran (55 bin 987), İtalya (44 bin 927) ve Fransa (35 bin 983) oldu.

VAKA SAYISI 2 MİLYON 300 BİNİ AŞTI

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 2 milyon 307 bin 755'e ulaşırken, virüs nedeniyle 158 bin 859 kişi hayatını kaybetti. Halen tedavi gören 1 milyon 558 bin 506 aktif enfekte vaka bulunuyor.


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