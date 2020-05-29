Dünya genelinde koronavirüs bilançosu açıkladı

Dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgını 140’tan fazla ülkede yayılmaya devam ediyor. Worldometers tarafından paylaşılan verilere göre, İspanya’da hayatını kaybeden kişi sayısı 27 bin 119’a yükselirken; vaka sayısı da 284 bin 986’ya çıktı.

RUSYA’DA VAKA SAYILARINDA KRİTİK ARTIŞ

Rusya’da son bir haftada on binlerce kişide koronavirüs tespit edildi. Son paylaşılan verilere göre, ülkede 379 bin 51 vaka bulunuyor. Virüs kaynaklı toplam can kaybının ise 4 bin 142’ye ulaştığı bildirildi.

ORTA AVRUPA’DA VAKA VE ÖLÜ SAYILARINDA ARTIŞ

Orta Avrupa’da da koronavirüs nedeniyle vaka ve ölü sayılarında artış sürüyor. İtalya’da vaka sayısı 231 bin 732 olurken, 33 bin 142 kişi hayatını kaybetti. Almanya’da vaka sayısı 182 bin 452’ye çıkarken; 8 bin 570 kişinin hayatını kaybettiği duyuruldu. Fransa’da 186 bin 238 kişide virüs tespit edildiği ve 28 bin 662 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. İngiltere’de ise koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 37 bin 837’ye yükselirken, hasta sayısı 269 bin 127 oldu.

İRAN’DA ÖLÜ SAYISI 7 BİN 627’YE ÇIKTI

İran’da salgın nedeniyle ölenlerin sayısının 7 bin 627’ye ulaştığını, virüs teşhisi konulan kişi sayısının ise 143 bin 849’a çıktığı açıklandı.