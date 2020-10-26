Dünya genelinde korona vakaları artıyor... Avrupa'da sistem çöktü
Dünya genelinde korona vakaları tsunami etkisiyle artıyor.
Birçok Avrupa ülkesi ikinci dalgaya değil! Almanya Başbakanı Merkel, ‘Zorlanacağız’ dedi. Belçika’da ise test ve sağlık sistemi artık alarm verdi.
BELÇİKA: HASTANELER ALARM VERİYOR
Belçika: Son 24 saatte 15 bin 622 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 321 bin 31’e yükseldi. Günlük ortalama 53 bin örnek gelen laboratuvarlarda artan iş yükü nedeniyle ve test sonuçlarının gecikmesi dolayısıyla belirti göstermeyenlere Kovid-19 testi yapılmayacak. Virolog Steven Van Gucht, “Sistem sınırlarını aştı. Laboratuvarlar artık testlere yetişemiyor” dedi. 7 günlük karantina süresi 10 güne çıkarılacak.
FRANSA: VAKALAR REKOR KIRIYOR
Son 24 saatte 52 bin 10 kişide daha korona tespit edilmesiyle toplam rakam 1 milyon 138 bin 507’ye yükseldi. Halk Sağlığı Kurumu, vakaların “en yüksek seviyede artış” yaşandığını belirtti. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 17’ye ulaştı. Prof. Jean- François Delfraissy, ülkedeki günlük vaka sayısının 100 bini aşmış olabileceğini açıkladı.
YUNANİSTAN: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLADI