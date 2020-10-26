Dünya genelinde korona vakaları artıyor... Avrupa'da sistem çöktü

Birçok Avrupa ülkesi ikinci dalgaya değil! Almanya Başbakanı Merkel, ‘Zorlanacağız’ dedi. Belçika’da ise test ve sağlık sistemi artık alarm verdi.

BELÇİKA: HASTANELER ALARM VERİYOR



Belçika: Son 24 saatte 15 bin 622 kişide daha virüs tespit edilmesiyle toplam vaka sayısı 321 bin 31’e yükseldi. Günlük ortalama 53 bin örnek gelen laboratuvarlarda artan iş yükü nedeniyle ve test sonuçlarının gecikmesi dolayısıyla belirti göstermeyenlere Kovid-19 testi yapılmayacak. Virolog Steven Van Gucht, “Sistem sınırlarını aştı. Laboratuvarlar artık testlere yetişemiyor” dedi. 7 günlük karantina süresi 10 güne çıkarılacak.

FRANSA: VAKALAR REKOR KIRIYOR



Son 24 saatte 52 bin 10 kişide daha korona tespit edilmesiyle toplam rakam 1 milyon 138 bin 507’ye yükseldi. Halk Sağlığı Kurumu, vakaların “en yüksek seviyede artış” yaşandığını belirtti. Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranı ise yüzde 17’ye ulaştı. Prof. Jean- François Delfraissy, ülkedeki günlük vaka sayısının 100 bini aşmış olabileceğini açıkladı.



YUNANİSTAN: SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI BAŞLADI



Ülkede 00.30-05.00 saatlerinde sokağa çıkma yasağı getirildi. Son 3 günde Rodop ilinde toplam 40 pozitif vaka bulunması sonrasında yetkililer, 3’üncü seviyeye geçilmesinin an meselesi olduğunu ifade etti. Dün açıklanan bilançoya göre, ülke genelinde bir günde 935 vakadan 34’ünün Batı Trakya’da olduğu belirtildi.