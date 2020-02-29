Dünya Esed terörüne ateş püskürdü

ABD Dışişleri Bakanlığı, “NATO müttefikimiz Türkiye’nin yanındayız. Türkiye’yi bu krizde en iyi şekilde nasıl destekleyebileceğimize ilişkin seçenekleri değerlendiriyoruz” ifadelerini kullandı. ABD’nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Kelly Craft, “İdlib’den son günlerde gelen haberler, mide bulandırıcı” dedi.

AB: SALDIRI ASLA KABUL EDİLEMEZ



AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Christian Berger, “İdlib’de hayatını kaybeden askerler nedeniyle Türkiye’nin

yaşadığı derin acıyı paylaşıyoruz. Yakın ortağımız ve aday ülke olan Türkiye’ye en içten taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz. Askeri saldırı kabul edilemez.” AB Türkiye raportörü Nacho Amor, AB’nin Türkiye için “çok daha güvenilebilir bir müttefik” olduğunu belirtti.

ALMANYA: SAVAŞ SUÇLARI SÜRÜYOR



Hükümet sözcüsü Steffen Seibert Türk askerlerine saldırıyı kınadı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ise, İdlib’de sivillere yönelik “gelişigüzel saldırıların savaş suçu” olduğunu belirterek, Rusya ve Esed rejimine “insani ateşkes” çağrısı yaptı.

İNGİLTERE: EN GÜÇLÜ ŞEKİLDE KINIYORUZ



İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab, telefonda görüştüğü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’na ülkesinin desteğini ifade etti. İngiltere’nin Ankara Büyükelçiliği ise “Korkunç olay nedeniyle NATO müttefikimiz ve dostumuz Türkiye’ye ve Türk halkına yürekten başsağlığı dileklerini sunuyor, en güçlü biçimde kınıyoruz” dedi.

FRANSA: REJİM SÖZLERİNİ TUTMADI



Fransa da İdlib’de gerginliği azaltma konusunda verdiği taahhütleri yerine getirmeyen ve bunun yerine Türk askerine saldıran Esed rejimi ve Rusya’yı kınadı. Fransa Dışişleri Bakanı Le Drian Türkiye ile tam dayanışma içinde olduklarını ifade etti.

NYT: TRUMP SEÇİM YAPMALI



ABD’nin saygın gazetelerinden New York Times, İdlib’de Türk askerine yönelik saldırıyla ilgili Lara Jakes ve Michael Crowley imzalı köşe yazısında ABD Başkanı Trump’ın, Türkiye ve Rusya’nın liderlerini karşısına almaktan uzun zamandır çekindiği, iki liderle arasının iyi olduğu, ancak İdlib’deki saldırı sonrasında artık tarafını seçmek zorunda kalabileceği vurgulandı. Gazete ayrıca “Bu saldırı savaşın seyrini değiştirebilir” dedi.

GUARDIAN: BİR SONRAKİ HAMLE BELİRLEYİCİ



Rusya üç aydır İdlib’de Şam’a yardım ediyordu. Ankara ile Moskova arasında önemli ticaret, enerji ve savunma bağları olsa da, iki ülke arasındaki ilişkiler Suriye’deki şiddet olayları nedeniyle bir sınavdan geçiyor, farklı tarafları destekliyorlar. Rusya ve Türkiye’nin bir sonraki hamlesi Suriye savaşının sonunu belirleyecek.

FT: TOPYEKÛN ÇATIŞMA RİSKİ



Türkiye’de bir ay içinde hayatını kaybeden asker sayısı 43’e çıktı.Saldırı, Türkiye’yi Suriye rejimi ile Rus müttefiklerine karşı topyekûn bir çatışmaya itme riski taşıyor. Washington Times ise bu gelişmenin yakında büyük çaplı bir savaşla sonuçlanabileceğini öne sürdü.

EL CEZİRE: GERİLİM DAHA DA ARTABİLİR



El Cezire televizyonu, saldırının bölgedeki gerilimi daha da artıracağı ve yeni bir insani kriz dalgasını tetikleyebileceği yorumu yaptı.

DW: ANKARA 5. MADDEYİ İŞLETTİRMELİ



“Türkiye, NATO’nun 5. maddesini işletme hakkına sahip” başlığını atan Alman DW, “Ancak böyle bir kontekste işletilmesine onay verilir mi bilinmiyor. Daha önce sadece bir kez bu madde işletildi” dedi.

REUTERS: GÖÇMEN AKIŞI DURDURULAMAZ



Reuters haber ajansı, saldırının ardından Türkiye’nin Avrupa’ya göçmen akışını durdurmayacağını, zaten Ankara’nın yeni akınla birlikte tek başına başetmesinin zor olduğunu yazdı.