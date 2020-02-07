Dünya bu olayı konuşuyor! Koronavirüse yakalanan hastalar neden yere düşerek ölüyor?

Dünya Sağlık Örgütü Türkiye Koordinatörü Dr. Irshad Ali Shaikh, Türkiye Enerji Stratejileri ve Politikaları Araştırma Merkezi (TESPAM) ev sahipliğinde düzenlenen Koronavirüs ve Küresel Etkileri Paneli’nde konuştu.

Dr. Irshad Ali Shaikh, Çin’de koronavirüse yakalanan insanların yere düşerek aniden ölmelerinin sebebini açıkladı.

“ÇIRPINARAK ÖLÜMLERİN NEDENİ CİĞERLERE BİRİKEN SIVI”

Dr. Shaikh, Koronavirüse ilişkin açıklamasında virüse yakalanmış kişilerin aniden yere düştüğü anları değerlendirdi:

“Buradaki insanların yere düşerek aniden ölmelerinin sebebi ciğerlerine biriken sıvı” diyen Dr. Shaikh, “İnsanların ciğerlerine sıvı birikince ciğerlerde şişme yaşandığı için nefes alamıyorlar ve nefes alamadıklarından dolayı da vaka aniden yere düşerek ölümle sonuçlanıyor.”

“VÜCUTTA FARKLI TEPKİLER VEREBİLİYOR”

Koronavirüs’ün zatürreye sebep olduğunu belirten Dr. Shaikh, “Eğer hasta zatüre olursa sağlıkçılar bunu tespit eder ve zamanında müdahaleyi gerçekleştirir ama koronavirüs henüz tam olarak tanımlanamadığından dolayı virüse yakalanan kişilerin ölüm sebebinin altında yatan başka hastalık olup olmadığını tespit edemiyoruz. Dolayısıyla bu insanlar ciğerleri şişerek sıvıyla dolup nefes alamayacak duruma gelene kadar farkedilmediği için ölüme aniden yakalanıyorlar. Öte yandan koronavirüs insan vücudunda yeni olduğu için daha önce vermediği tepkileri de verebiliyor.” diye konuştu.

“BAŞKA HASTALIKLARI DA TETİKLİYOR”

Dünya Sağlık Örgütü’nün Çin’deki klinik bulguları topladığını vurgulayan Dr. Shasikh, sözlerine şöyle devam etti:

“Şu anda Koronavirüs bir yanda dururken aynı zamanda grip mevsimindeyiz. İnsanlara bulaşan Koronavirüs; astım, tansiyon veya başka hastalıkları da tetikleyebiliyor. Bütün ülkeler Çinli sağlık yetkilileri ile iletişime geçerek bölgede elde edilen veriler üzerinde çalışmalı.”

NE OLMUŞTU?

Virüs, ilk olarak Hubey eyaletine bağlı Vuhan kentinde 12 Aralık’ta tespit edilmişti. Vuhan Belediyesi Sağlık Komisyonu, 31 Aralık’ta kentteki Huanan Deniz Ürünleri Pazarı ile teması bulunan 27 kişide daha “gizemli” hastalığın görüldüğünü açıklamış ve pazarı kapatmıştı.

Virüsün kısa sürede Vuhan’dan diğer kent ve eyaletlere sıçraması nedeniyle 22 Ocak’tan bu yana başta Vuhan olmak üzere Hubey eyaletine bağlı irili ufaklı 17 kentte toplu ulaşım durdurulmuştu. Kentlerin nüfusu 50 milyonu buluyor.

Salgın nedeniyle çok sayıda hava yolu şirketi Çin’e uçuşlarını askıya almıştı. Bugüne kadar Çin dışında Filipinler’de bir kişi yeni tip koronavirüsten yaşamını yitirmişti.

Ulusal Sağlık Komisyonundan gün içinde yapılan açıklamada, 2019-nCoV salgını nedeniyle can kaybının 564’e, virüs bulaştığı teşhisi koyulan kişi sayısının ise 28 bin 18’e yükseldiği bildirilmişti.