Dünya basını: Türkiye kazandı
ABD, Avrupa, İsrail ve Yunanistan basını başta olmak üzere dünya medyası, Ankara ile Washington arasında imzalanan Suriye anlaşmasında Türkiye’nin haklı inadıyla amacına ulaştığını yazdı.
ABD MEDYASI: TRUMP’A KARŞI ZAFER
New York TImes: “Türkiye’nin Trump’a zaferi. Türkiye Cumhurbaşkanı istediğini aldı. Suriye ateşkes anlaşması, ABD yaptırımları tehdidini kaldırırken, Türkiye’nin tampon bölgeyi tutmasına izin verdi.”
Washington Post: “Şartlar Türkiye’nin istediğini aldığı anlamına geliyor. Türk ordusu çekilmeyecek, bu bölgeyi kontrol etmeyi sürdürecek.”
Wall Street Journal: “Trump, anlaşmayı övüyor, ama eleştirenler, anlaşmanın esasen Ankara’nın hedeflerini karşıladığını söylüyor.”
Los Angeles Times: Bölge kağıt üzerinde Suriye toprağı sayılıyor ancak orada fiili olarak Türk ordusu yer alacak.
ABC News: Başkan Trump’ın ‘medeniyet için büyük bir gün’ olarak müjdelediği anlaşma, Türkiye’nin taleplerine teslim olma şeklinde görülmelidir.
CNN: Pence, Türkiye’ye istediği her şeyi vermiş gibi görünen Suriye ateşkesini duyurdu. Türkiye’nin askeri hedeflerinin çoğu korunmuş.
Fox News: ABD ve Türkiye, Suriye ateşkesi anlaşmasına vardı.
AVRUPA BASINI: ROJAVA ARTIK YOK
Guardian: Türkiye istediğini aldı. ABD Türkiye’nin pozisyonunu büyük ölçüde kabul etti.
Times: YPG’lilerin iç savaşın kaosu sırasında oluşturduğu Rojava artık yok.
Telegraph: ABD Türkiye’nin amaçlarını açıkça onayladı.”
Der Spiegel: Uzlaşma Erdoğan’ın işine yaradı. Kaybedenler ise Trump ve YPG. Trump kendi yaktığı ateşi söndürmekle övünebilir.
Le Monde: Türkiye ve ABD, Suriye’nin kuzeyinde geçici ateşkes ilan etti. Çavuşoğlu, harekata ara verildiğini ve YPG/PKK bölgeden tamamen çekildiğinde biteceğini söyledi.
De Volkskrant: Anlaşmayla Erdoğan’ın aslında tam istediği oldu.
La RepubblIca: Gerçek kazanan Türk Cumhurbaşkanı oldu. Suriye’nin kuzeyinde 32 km’lik güvenli şerit elde etti.”
CorrIere della Sera: Türkiye için zafer.
YUNAN MEDYASI: ANKARA’NIN ÖLÇÜLERİNDE
Kathimerini: Pence ve Pompeo, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması konusundaki taleplerini kabul etti. Türkiye’nin ölçülerine göre biçilmiş bir anlaşma.
Ef.Syntakto: Anlaşma tamamen Türkiye’nin lehinde.
İSRAİL MEDYASI: ABD’NİN İTİBARI ÇOK DÜŞTÜ
Haaretz: ABD ve Türkiye, Kürtlerin bölgeyi boşaltması için geçici ‘ateşkeste’ anlaştı. Türkiye planladığı kazanımları elde etti.
Jerusalem Post: Türkiye ve ABD Suriye’de ‘ateşkeste’ anlaştı. ABD’nin Ortadoğu’daki itibarı tüm zamanların en düşüğü.
RUSYA BASINI: ERDOĞAN’IN ZAFERİ
Vzgiyad: Washington’ın Ankara’ya baskı ve yaptırım tehditleri boş çıktı. Erdoğan, Türkiye’nin operasyonunda ABD ile karşı karşıya kaldığı krizden zaferle çıktı.
Kommersant: Ankara ve Washington kendilerini kazananlar olarak görüyor. Türkiye ile ABD arasında yapılan anlaşma olumlu. Sahadaki durum Türkiye’nin lehine.