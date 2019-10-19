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Dünya basını: Türkiye kazandı

Dünya basını: Türkiye kazandı

ABD, Avrupa, İsrail ve Yunanistan basını başta olmak üzere dünya medyası, Ankara ile Washington arasında imzalanan Suriye anlaşmasında Türkiye’nin haklı inadıyla amacına ulaştığını yazdı.  

ABD MEDYASI: TRUMP’A KARŞI ZAFER 

New York TImes: “Türkiye’nin Trump’a zaferi. Türkiye Cumhurbaşkanı istediğini aldı. Suriye ateşkes anlaşması, ABD yaptırımları tehdidini kaldırırken, Türkiye’nin tampon bölgeyi tutmasına izin verdi.” 

Washington Post: “Şartlar Türkiye’nin istediğini aldığı anlamına geliyor. Türk ordusu çekilmeyecek, bu bölgeyi kontrol etmeyi sürdürecek.” 

Wall Street Journal: “Trump, anlaşmayı övüyor, ama eleştirenler, anlaşmanın esasen Ankara’nın hedeflerini karşıladığını söylüyor.” 

Los Angeles Times: Bölge kağıt üzerinde Suriye toprağı sayılıyor ancak orada fiili olarak Türk ordusu yer alacak. 

ABC News: Başkan Trump’ın ‘medeniyet için büyük bir gün’ olarak müjdelediği anlaşma, Türkiye’nin taleplerine teslim olma şeklinde görülmelidir. 

CNN: Pence, Türkiye’ye istediği her şeyi vermiş gibi görünen Suriye ateşkesini duyurdu. Türkiye’nin askeri hedeflerinin çoğu korunmuş. 

Fox News: ABD ve Türkiye, Suriye ateşkesi anlaşmasına vardı.

AVRUPA BASINI: ROJAVA ARTIK YOK 

Guardian: Türkiye istediğini aldı. ABD Türkiye’nin pozisyonunu büyük ölçüde kabul etti. 

Times: YPG’lilerin iç savaşın kaosu sırasında oluşturduğu Rojava artık yok.

Telegraph: ABD Türkiye’nin amaçlarını açıkça onayladı.”

Der Spiegel: Uzlaşma Erdoğan’ın işine yaradı. Kaybedenler ise Trump ve YPG. Trump kendi yaktığı ateşi söndürmekle övünebilir. 

Le Monde: Türkiye ve ABD, Suriye’nin kuzeyinde geçici ateşkes ilan etti. Çavuşoğlu, harekata ara verildiğini ve YPG/PKK bölgeden tamamen çekildiğinde biteceğini söyledi. 

De Volkskrant: Anlaşmayla Erdoğan’ın aslında tam istediği oldu. 

La RepubblIca: Gerçek kazanan Türk Cumhurbaşkanı oldu. Suriye’nin kuzeyinde 32 km’lik güvenli şerit elde etti.” 

CorrIere della Sera: Türkiye için zafer. 

YUNAN MEDYASI: ANKARA’NIN ÖLÇÜLERİNDE 

Kathimerini: Pence ve Pompeo, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturulması konusundaki taleplerini kabul etti. Türkiye’nin ölçülerine göre biçilmiş bir anlaşma. 

Ef.Syntakto: Anlaşma tamamen Türkiye’nin lehinde.

İSRAİL MEDYASI: ABD’NİN İTİBARI ÇOK DÜŞTÜ 

Haaretz: ABD ve Türkiye, Kürtlerin bölgeyi boşaltması için geçici ‘ateşkeste’ anlaştı. Türkiye planladığı kazanımları elde etti. 

Jerusalem Post: Türkiye ve ABD Suriye’de ‘ateşkeste’ anlaştı. ABD’nin Ortadoğu’daki itibarı tüm zamanların en düşüğü.

RUSYA BASINI: ERDOĞAN’IN ZAFERİ 

Vzgiyad: Washington’ın Ankara’ya baskı ve yaptırım tehditleri boş çıktı. Erdoğan, Türkiye’nin operasyonunda ABD ile karşı karşıya kaldığı krizden zaferle çıktı. 

Kommersant: Ankara ve Washington kendilerini kazananlar olarak görüyor. Türkiye ile ABD arasında yapılan anlaşma olumlu. Sahadaki durum Türkiye’nin lehine.

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