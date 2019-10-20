Dünya alev alev

KATALONYA’DA HAYAT DURDU

İspanya’nın Katalonya bölgesinde Yüksek Mahkeme’nin bağımsızlık yanlısı Katalan siyasetçilere verdiği mahkumiyet kararlarını protesto eden on binlerce kişi Barselona sokaklarında toplandı. Katalonya Özerk Bölgesi’nin farklı şehirlerinde hafta başından bu yana ‘özgürlük yürüyüşleri’ adı altında gösteriler düzenleyen gruplar, bölgenin başkenti Barselona’da bir araya geldi. Bölge genelinde ilan edilen genel grev nedeniyle çalışanlar iş bırakırken, işletmeler ve dükkanlar kapatıldı. Katalonya bayrakları taşıyan göstericiler, bağımsızlık yanlısı slogan atarak mahkum edilen siyasetçilerin serbest bırakılmasını talep etti. 93 kişi gözaltına alındı. Genel grev nedeniyle Fransa ve Andorra sınırları kapatılırken, Barselona Uluslararası Havalimanı’nda 57 uçak seferi iptal edildi.

LÜBNAN’DA ‘WHATSAPP’ KIYAMETİ

Lübnan’da, yüksek vergi oranları, hükümetin ekonomi politikaları ve iletişime getirilen yeni vergiler nedeniyle başlayan protesto gösterilerinde 2 kişi hayatını kaybetti, 52 güvenlik görevlisi yaralandı, 70 kişi gözaltına alındı. Ayrıca ülkedeki tüm okullar ve özel bankalar tatil edildi. Lübnanlılar, hükümetin iletişime ve özellikle popüler WhatsApp uygulamasına vergi getirme girişimine tepki olarak protestolara başlamıştı.

ŞİLİ'DE ELEKTRİK İNFİALİ

Şili’de elektrik ve ulaşıma yapılan zamma karşı başlayan ve şiddet eylemlerine dönüşen gösteriler nedeniyle başkent Santiago’nun da bulunduğu Santiago ve Chacabuco eyaletleri ile Puente Alto ve San Bernardo bölgelerinde “acil durum” ilan edildi. Halk yüzde 20 zam yapan elektrik idaresinin merkez binasını ateşe verdi. Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, şiddet olaylarının halkın güvenliğini tehdit ettiğini vurguladı. 15 gün süre için ilan edilen acil durum uzatılabilecek.

San Bernardo’da inşaat halindeki bir binanın tümüyle yakıldığı görüldü.