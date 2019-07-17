Dünya açlık sınırını aştı

Birleşmiş Milletler’in yeni raporu dünya genelinde açlık mücadelesinin geldiği durumu gözler önüne serdi. Açlık çeken insan sayısı üç yıl üst üste artarak 821 milyona ulaştı. Başka bir deyişle dünyadaki her 100 kişiden 11’i açlık çekiyor. En çok açlık çeken insanın bulunduğu yer ise Afrika. Afrika’da açlık çekenlerin oranı yüzde 20. Asya nüfusunun ise yüzde 12’si açlıkla mücadele ediyor. BM Dünya Gıda Programı (WFP) Başkanı David Beasley, “2030’a kadar sıfır açlık hedefimize ulaşamayacağız” dedi. ‘Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu’ adlı raporda, açlığın önlenebilmesi için ekonomik ve siyasi önlemler alınması, sağlık hizmeti ve eğitim gibi zaruri kamu hizmetlerinde kesintiye gidilmemesi gerektiği belirtildi.

Açlık, özellikle ihracat ürünlerine bağımlı orta gelirli ve ekonomik büyümenin gerilediği ülkelerde artıyor. Her kıtada kadınlar erkeklerden daha çok açlık çekiyor.

149 MİLYONU ÇOCUK

Kadın erkek açlığı oranı arasındaki farkın en büyük olduğu yer Latin Amerika 2012’den bu yana düşük doğum ağırlığı oranının azaltılmasında ilerleme sağlanamadı, bu bebeklerin ölüm veya bedensel olarak az gelişme riskini artırıyor. Dünya genelinde yaklaşık 149 milyon çocuk açlıkla bağlantılı gelişim sorunları yaşıyor.