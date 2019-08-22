Düğün günü düşen damat komaya girdi, evlendiğini unuttu

Batı Lothian’daki Macdonald Houstoun Haouse otelinde bir çift, düğün törenleri için bulundukları oteldelerdi. 49 yaşındaki damat Chris Mallon, düğün hediyelerini balayı odasına taşımakta olan otel çalışanlarına yardım etmek isterken takılıp merdivenin tırabzanından düştü.

14 Haziran günü yaşadığı bu korkunç kaza sonrası kafatasında ve sırtında kırıklar olan damadın omzu çıktı, eli kırıldı, kalbi ve ciğerleri ezildi.

?43 yaşındaki yeni gelin Avril, yanındaki eşinin 3.7 metre yükseklikten düşüşünü ve beyin hasarı geçirişini dehşetle izledi.

Doktorların tetkikleri sonucu, yoğun bakımda geçirdiği 10 günün ardından nihayet uyanan damadın kısmi hafıza kaybı yaşadığı öğrenildi. Yıllardır hayalini kurduğu düğün günü bir kâbusa dönüşen Avril’in eşi mucizevi bir şekilde hayata dönmüştü, ancak evlendiğini hatırlamıyordu bile.

Ancak Avril vazgeçmedi ve eşine düğünlerini hatırlatmak için her yolu denedi. Düğünde dans ettikleri şarkıyı duyduğunda sözlere eşlik etmeye başlayan damadın hafızası yerine gelmeye başladı.

Damat birkaç gün daha müşahede altında tutuldu. Zira ciğerlerindeki iltihaplanmadan ötürü, suni solunum cihazına bağlanması gerekmişti.

Doktorlar en başta damadın iyileşmesinin 1.5 seneyi bulabileceğini düşünmüş olsa da, Mallon bir ay sonrasında evine, ailesinin yanına dönebildi.