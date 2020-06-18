DSÖ'den romatizma ilacına övgü: Ölümü yüzde 60 engelleyebilir

DSÖ, steroid tedavisinde kullanılan ateş düşürücü Deksametazon isimli ilacın koronavirüsten ölümleri yüzde 60 oranında azaltabileceğini açıkladı. DSÖ Genel Direktörü Tedros Ghebreyesus, “Oksijen ya da solunum desteğine ihtiyaç duyan hastalarda ölüm oranını azaltan ilk tedavi” açıklamasında bulundu.

İngiliz Oxford Üniversitesi de önceki gün 2 bin hasta üzerinde denenen ilacın ağır hastaların tedavisindeki en etkili ilaç olduğunu açıklamıştı. Ucuz maliyetli ilacın hasta başı 5 sterlin (40 TL)’ye mal olduğu ifade edildi. İlaç 1960’lı yıllardan beri eklem iltihabı gibi hastalıkların tedavisinde kullanıyor.

SITOKİN FIRTINASINI ÖNLÜYOR



İlacın vücudun bağışıklığının aşırı tepkisi sonucunda meydana gelen sitokin fırtınaları önlediği belirtiliyor. ‘Sitokin fırtınası’ ile tetiklenen yıkıcı akciğer iltihabı, koronavirüs hastalarının ölümündeki en önemli etken olarak kabul ediliyor. İngiltere’de Peter Herring isimli hasta, bir hafta içinde yoğun bakımdan eve döndüğünü söyledi.