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  3. DSÖ'den korkutan açıklama! Dr. Hans Kluge: İkinci dalga çok yıkıcı olabilir
05 Haziran 2020 Cuma 04:05 | Son Güncelleme:

DSÖ'den korkutan açıklama! Dr. Hans Kluge: İkinci dalga çok yıkıcı olabilir

DSÖ'den korkutan açıklama! Dr. Hans Kluge: İkinci dalga çok yıkıcı olabilir

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), Kovid-19'un tekrar yükselişe geçme riskinin bulunduğunu ve gerekli önlemlerin alınmaması halinde 2 .dalganın çok yıkıcı sonuçlara yol açabileceğini belirtti.

DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, koronavirüsün yeniden yükselişe geçebileceğini ve virüsün durdurulmamasının yıkıcı sonuçları olabileceğini ifade etti. İnternet üzerinden düzenlenen çevrimiçi brifingde konuşan Kluge, “İkinci dalga kaçınılmaz değil, ancak giderek artan sayıda ülke kısıtlamaları kaldırıyor. Bugün, işler yılın başında olduğundan daha iyi değil. Hâlâ Kovid için ne bir aşı ne de tedavimiz bulunuyor” ifadelerini kullandı.

RUSYA DA UYARDI

Rus uzmanlar da yeni bir Kovid-19 dalgası olasılığını dışlamıyor. Rospotrebnadzor (Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu) Başkanı Anna Popova, Kovid-19’un ikinci dalgasının sonbaharda diğer solunum yolu enfeksiyonlarıyla birlikte ortaya çıkacabileceğini ve daha şiddetli seyredebileceğini belirtmişti. DSÖ son verilerine göre, dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 6.1 milyonu geçti, 376 binden fazla kişi öldü. 

HİDROSİKLOROKİN KARARI GERİ ÇEKİLDİ 

Kovid tedavisinde etkili olduğu ifade edilen sıtma ilacı “hidroksiklorokin” ilacıyla ilgili denemeleri durduran DSÖ’nin başkanı Tedros Adhanom, bu kararın geri çekildiğini açıkladı. DSÖ’nün denemeleri durdurma kararını dayandırdığı dünyanın en geniş ölçekli Kovid çalışmasının sahte verilerle dolu olduğu belirtildi. DSÖ, 22 Mayıs’ta saygın tıp dergisi Lancet’te yayımlanan bir araştırmanın sonuçlarına dayanarak denemeleri geçici askıya aldığını açıklamıştı.

PANDEMİ BİTMEKTEN HÂLÂ ÇOK UZAKTA

DSÖ’nün önde gelen isimlerinden Dr. Maria Van Kerkhove, hastalığın daha da öldürücü hale geldiği bir mutasyon geçirmediğini söyledi. Dünyanın birçok bölgesinde normalleşme adımları atılmasına da değinen Kerkhove, buna rağmen salgının ABD, Meksika ve Brezilya’da hızla can almaya devam ettiğine dikkat çekti. Kerkhove, “Salgın henüz bitmekten çok uzak. Salgında kontrolü kaybeden ülkeler daha sert kısıtlamaları ve karantina kurallarını yeniden devreye sokabilir” dedi.

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