DSÖ'den dünya yönetimlerine virüs uyarısı: Nereye gideceği belirsiz, hazırlıklı olun 

Tüm dünyayı kasıp kavuran koronavirüs salgınıyla ilgili olarak Çin Ulusal Sağlık Komisyonu, Covid-19 salgını nedeniyle ölenlerin sayısının, biri Hong Kong’da olmak üzere 1669’a yükseldiğini açıkladı. Kesinleşen virüs bulaşan kişi sayısı, 11 bin 272’sinin durumu ağır olmak üzere, 68 bin 500’e çıktı. Bugüne kadar iyileşerek taburcu olanların sayısı 9 bin 419’a ulaştı. Son 24 saatte 142 kişi yaşamını yitirirken, 2 bin 9 yeni vaka tespit edildi.

MÜNİH’TE KONUŞTU

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom Ghebreyesus, Çin’in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve diğer kent, bölge ile ülkelere yayılan virüsle ilgili hükümetlere hazırlıklı olmaları çağrısında bulundu. Ghebreyesus, Almanya’da devam eden “56’ncı Münih Güvenlik Konferansı’nda yaptığı açıklamada “Bu salgının hangi yöne gideceğini tahmin etmek imkansız” diyerek, hükümetlerden, Covid-19’a karşı hazırlıklı olmalarını talep etti. 12 Aralık 2019’da tespit edilen Covid-19’un, kısa sürede diğer şehir ve ülkelere yayılması üzerine DSÖ “acil durum” ilan etmişti.

AĞIR HASTA İYİLEŞTİ

Çin’in resmi haber ajansı Xinhua’da yer alan habere göre, Şensi bölgesindeki Xi’an kentinde hastaneye kaldırılan ve ağır Covid-19 semptomları gösteren bir hasta, iyileşerek taburcu oldu. Yerel medya, taburcu olan hastanın ağır semptomlar göstermesine rağmen iyileşen ilk hasta olduğunu bildirdi.

Şİ’NİN MÜDAHALE EMRİNİ DEVLET PARTİSİ DİNLEMEMİŞ

Çin yönetimi, Devlet Başkanı Şi Cinping’in şubat ayının başında kaydedilmiş bir ses kaydını yayımladı. 3 Şubat tarihinde kaydedilen ses kaydında salgına geç müdahale etmekle suçlanan Şi Cinping, “Sözlü olarak ve yazılı olarak salgınla mücadele edilmesinin emrini sıklıkla verdim. Şahsen 60 milyon kişinin karantina altına alınmasına karar verdim” diyor. Fakat Şi Cinping’in bütün bu uyarılarına rağmen Politbüro’nun üst düzey yetkililerinin salgına müdahale etmemesi kafaları karıştırdı.

GEMİDE 70 YENİ VAKA DAHA

Japonya’da karantina altına alınan Dimaond Princess isimli yolcu gemisinden yine kötü haber geldi. Gemide 70 yeni vakanın daha doğrulandığı açıklandı. Vaka sayısı böylece 355’e çıkarırken, Japonya genelindeyse 407’ye yükseldi. Japonya’da 4 Şubat’tan bu yana karantina altında bulunan gemide 3 bin 700 civarında insan bulunuyor. Japonya Sağlık Bakanlığı şu ana kadar bin 219 kişinin testinin yapıldığını, bunlardan 355’in Covid-19 tipi virüsü rastlandığını açıkladı. ABd 400, Hong Kong ise 350 yolcu vatandaşını tahliye edecek.

BANKNOTLARA 14 GÜN ‘KARANTİNA’

Çinli yetkililer salgının hızını yavaşlatmak için ülkede kullanılan banknotları karantina altına aldı. İngiliz Daily Mail’in sosyal medya üzerinden aldığı fotoğraf ve videolarda özel kostüm giyen yetkililer banknotları ultraviyole ışınlar ve yüksek sıcaklıklar aracılığıyla dezenfekte ediyor.

4 MİLYAR YUAN DOLAŞACAK

Yetkililer banknotların 7 günden 14 güne kadar “karantina altında” tutulacağını açıklarken daha sonra bu paraların dolaşıma sürüleceğini aktardı. Çin Merkez Bankası 4 milyar yuanın Hubei bölgesinde dolaşıma sunulacağını duyururken, “Bu önlemler halkın güvenliğini ve para kullanırken sağlığını korumak için alındı” ifadesini kullandı.

ÖNEN, BOŞ PEKİN SOKAKLARINI PAYLAŞTI

Türkiye’nin Pekin Büyükelçisi Abdülkadir Emin Önen, koronavirüs nedeniyle geniş önlemler alınan Çin’în başkenti Pekin’in sokaklarının bomboş olduğunu gösteren fotoğrafları Twitter hesabından paylaştı. Önen fotoğrafların altına da hem yaya, hem araç trafiğinin çok düşük seviyelerde olduğu bir pazar sabahı Pekin’de.. Fotoğraflarını paylaştığım yerler normalde çok yoğun bölgelerdir. Vatandaşlar tüm kurallara riayet ediyor ve işbirliği yapıyor. Alınan tedbirlerin inşallah yakında müspet sonuçlarını görürüz” diye yazdı. Pekin’e dışarıdan her türlü girişler kısıtlanarak giren kişilere 14 günlük karantina süresi getirilmişti.