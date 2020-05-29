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  3. DSÖ'den dikkat çeken hamle! Mali destek için vakıf kurdu
29 Mayıs 2020 Cuma 02:23 | Son Güncelleme:

DSÖ'den dikkat çeken hamle! Mali destek için vakıf kurdu

DSÖ'den dikkat çeken hamle! Mali destek için vakıf kurdu

ABD Başkanı Trump'ın DSÖ Başkanı Tedros Ghebreyesus'a mektup göndererek, esaslı reformlar yapmaması halinde ABD'nin bu kuruluşa sağladığı fonları 30 gün sonra “kalıcı olarak” donduracağını açıklamasının ardından DSÖ'den dikkat çeken hamle geldi.

Ghebreyesus, küresel saglık sorunlarına karşı mücadeleye finansal destek sağlamak amacıyla bağımsız DSÖ Vakfı’nı kurduklarını ve bağış beklediklerini açıkladı.


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