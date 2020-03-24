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DSÖ'den dikkat çeken Avrupa ve ABD açıklaması

DSÖ'den dikkat çeken Avrupa ve ABD açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü, son 24 saatte dünya genelinde yeni vakaların yüzde 85'inin Avrupa ve ABD'den geldiğini açıkladı.

Johns Hopkins Coronavirus Araştırma Merkezi verilerine göre, ABD'deki vaka sayısı 43.214'e, salgında ölenlerin sayısı ise 533 kişiye yükseldi.

Star.com.tr'de yer alan haberdeki açıklamada, DSÖ'ye bildirilen tüm yeni Covid-19 vakalarının % 85'inin Avrupa ve ABD'den geldiği belirtildi.

Şu anda Avrupa'nın hatta dünyanın salgından en kötü etkilenen ülkesi olan İtalya'daki duruma da değinen DSÖ Sözcüsü, ülke için bir "umut ışığı" olduğunu, ancak hastalığın azalması hakkında konuşmak için henüz çok erken olduğunu söyledi.


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