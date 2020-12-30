DSÖ'den çarpıcı uyarı! 'Koronadan daha büyüğüne hazırlanın'

Dünya üzerinde 81 milyondan fazla insana bulaşan koronavirüsün etkili olduğu 2020 geride kalırken Dünya Sağlık Örgütü’nde görevli üst düzey yetkililer, yıl sonunda yapılan toplantıda salgınıyla ilgili öngörülerini anlattı. DSÖ’nün üst düzey isimlerinden Dr. Mark Ryan, “Önemli olan aşının ne kadar kullanılacağıdır ve aşının varlığı bile yüksek koruma ve etkililik oranı olsa da hastalığın yok olmasının garantisini vermiyor” ifadesini kullandı. Ryan, “Bundan sonra ortaya çıkacak pandemi çok daha ağır olabilir. Kovid-19 salgını çok ciddi ve ağırdı ve gezegenin her köşesini etkiledi fakat bunun en büyük salgın olduğunu söyleyemeyiz. Bu bir uyanma çağrısıdır. Gezegen çok kırılgan” dedi.

DAHA ÇOK MUTASYON



DSÖ’nün bulaşıcı hastalıklar konusundaki stratejik danışman grubunda yer alan Profesör David Heymann ise “Koronavirüs çok ciddi olsa da en büyük salgın değil ve dünya Kovid-19 ile yaşamak zorunda. Dünya sürü bağışıklığını bekliyor ve bu ancak daha çok insanın bağışıklık sağlamasıyla yaşanacaktır. Virüs insan hücresinde çoğaldıkça mutasyona uğramaya devam edecektir” dedi.

İNGİLTERE’DE REKOR VAKA: 41 BİN 385



Virüsün yeni mutasyonunun görüldüğü İngiltere’de, günlük vaka artışında rekor kırıldı. Ülkede son 24 saatte, 41 bin 385 yeni vaka tespit edildiği açıklandı. Son olarak 357 kişi de hayatını kaybetti. İngiltere Başbakanı Boris Johnson mutasyonun yüzde 70 daha hızlı bulaştığını söylemişti. Yeni tip virüsün bu şekilde hızla yayılması, ülkede genel olarak alınan kısıtlama önlemlerinin genişletilmesi anlamına gelebilir.