DSÖ'den Avrupa'ya rehavet uyarısı: Yeni dalgalar için hazırlık yapın

Dünya genelinde koronavirüsten ölü sayısı 300 bini, vaka sayısı da 4.5 milyonu geçmiş durumdayken özellikle Avrupa ülkeleri çoktan önlemleri gevşetmeye başladı. Ancak DSÖ Avrupa Bölgesi Direktörü Dr. Hans Kluge, sonbahardan itibaren gelebilecek yeni ölümcül dalgaları hesaba katarak hazırlık yapmaları gerektiğini belirtti. Kluge, Daily Telegraph’a açıklamasında, ayrıca Avrupa’da sonbaharda yeni grip veya kızamık dalgasının da beklendiğini dile getirdi.

KUTLAMA ZAMANI DEĞİL



“Şimdi kutlama değil hazırlıklar yapma zamanı” diyen Kluge, koronavirüs salgını nedeniyle kısıtlamalar uygulayan bazı ülkelerin bu kısıtlamaları kaldırmaya başladığına dikkat çekerek bunun aceleyle verilen karar olabileceğini kaydetti. Kluge, vaka sayısındaki yavaşlamanın salgının kısa zamanda biteceği anlamına gelmediğinin altını çizdi.