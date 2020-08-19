DSÖ uyardı! 'Herkes grip aşısı olmalı'

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) baş danışmanlarından Bruce Aylward, sonbaharda koronavirüsle hemen hemen aynı semptomlara sahip olan grip hastalığının önüne geçilmesi için dünyaya geniş kapsamlı bir aşılama çağrısı yaptı.

DOLULUK ÖNLENECEK



Bu şekilde “yüksek ateş”, “öksürük” ve “yorgunluk” gibi ortak belirtilere sahip olan iki hastalığın birbirinden ayırt edilerek hastanelerde oluşacak doluluğun önüne geçilmesi hedefleniyor. Diğer taraftan, DSÖ’den bulaşıcı hastalık uzmanı Maria Van Kerkhove daha önce yaptığı açıklamada koronavirüse karşı bağışıklığın toplumun yüzde 10’undan daha azında oluştuğunu söylemişti.