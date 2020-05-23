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  3. DSÖ: Salgının yeni merkez üssü Güney Amerika
23 Mayıs 2020 Cumartesi 10:06 | Son Güncelleme:

DSÖ: Salgının yeni merkez üssü Güney Amerika

DSÖ: Salgının yeni merkez üssü Güney Amerika

DSÖ Acil Durumlar Programı Direktörü Mike Ryan, koronavirüs salgınının yeni merkez üssü olarak Güney Amerika'yı gösterdi.

Ryan, Brezilya’da salgının hızla yayılmasıyla ilgili bu ülkeden bir gazetecinin sorusuna, şu karşılığı verdi:

“Bir bakıma Güney Amerika hastalık (salgın) için yeni bir merkez üs haline geldi. Vaka sayıları artan pek çok Güney Amerika ülkesi gördük. Açıkçası bu ülkelerin çoğunda bir endişe var, ancak bu noktada en çok etkilenen Brezilya oldu.”

Ryan, vakaların büyük çoğunluğunun Sao Paulo bölgesinden bildirildiğini aktardı.

"Hidroksiklorokin" uyarısı

Brezilyalı makamların COVID-19 tedavisi için kullanılan "Hidroksiklorokin" isimli ilacın geniş çaplı kullanımını onayladığını hatırlatan Ryan, klinik çalışmaları sona ermemiş olan bu ilacın kullanımının risk taşıdığı konusunda uyarıda bulundu.

(AA)


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