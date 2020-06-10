DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus: Pandemi kötüye gidiyor, ülkeler frene basmalı

Pandemide en korkunç günün 136 bin yeni vakayla geçtiğimiz pazar olduğunu açıklayan Ghebreyesus “Şu an ülkelerin önlemlerini kaldırmak için uygun zaman değil. Hiçbir ülke ayağını frenden kaldırmamalı” dedi.

SAĞLIKLI KİŞİLER DE TOPLULUKTA TAKSIN



DSÖ, maske kullanımıyla ilgili önerisini değiştirerek kamusal alanlarda sağlıklı kişilerin de maske takmasını tavsiye etti. Ayrıca doğru kullanılması durumunda kumaş maskelerin de koruyucu olabileceğini açıkladı.