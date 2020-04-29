Dr. Anthony Fauci'den Brad Pitt'e Donald Trump teşekkürü

Ünlü oyuncu Brad Pitt’e ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci’den yorum geldi: Harikaydı.

Pitt’in, Trump’ın tüm yanlış açıklamalarını düzelttiğini belirten Dr. Fauci, “Gerçekten iyi bir şey yaptı” diye konuştu.