Dr. Anthony Fauci'den Brad Pitt'e Donald Trump teşekkürü
Evinden katıldığı Saturday Night Live (SNL) adlı programda, ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci kılığına girip, ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüs salgınına karşı tutumuyla dalga geçen ünlü oyuncu Brad Pitt'e Fauci'den yorum geldi.
Ünlü oyuncu Brad Pitt’e ABD Ulusal Alerji ve Bulaşıcı Hastalıklar Enstitüsü Başkanı Dr. Anthony Fauci’den yorum geldi: Harikaydı.
Pitt’in, Trump’ın tüm yanlış açıklamalarını düzelttiğini belirten Dr. Fauci, “Gerçekten iyi bir şey yaptı” diye konuştu.