Dorian kıyameti 200'le vuracak

ABD Dorian Kasırgası’na hazırlanıyor. Porto Riko’yu teğet geçen kasırganın kısa sürede Florida ve Georgia eyaletlerine ulaşması bekleniyor. Eyaletlerde Dorian Kasırgası nedeniyle acil durum ilan edildiği de açıklandı, en az 7 günlük gıda stoku yapılması önerildi. dAçıklamanın ardından pek çok kişi marketlere akın etti.Binalarını kasırganın şiddetinden ve sel riskinden az da olsa korumak isteyenler ise kum torbalarına sarıldı. Gece saatlerinde ise Dorian’ın 5 kategorili Saffir Simpson ölçeğine göre ‘Kategori 4’e yükseltildiği ve rüzgar hızının saatte 200 ila 240 kilometreye ulaşacağı tahmin edildiği duyuruldu.

NASA YAYINI KORKUTTU

NASA, Dorian Kasırgası’nın Atlas Okyanusu üzerinde hızla yoğunlaştığını gösteren görüntüleri yayınladı. NASA’nın yayımladığı açıklamada, Dorian’ın, şiddetli yağışlara ve bu yağışların da sellere neden olabileceğine yer verildi. Ayrıca açıklamada, kasırganın ABD’nin Florida eyaletinden önce Bahamalar’dan geçebileceğine yer verildi. Federal ve Florida eyalet yetkilileri, vatandaşlara güvenli yerlerden ayrılmamaları çağrısında bulunuyor.

MARKETLERİN ÇOĞU BOŞALDI

Florida ve Bahamalar’daki kıyı kesiminde bulunan marketlerin rafları çoğu dışarılara kadar oluşan sıraların ardından boşaldı.

FLORIDA’DA KIRMIZI ALARM

Yerel medya; Florida’nın tüm bölgelerinde acil durum ilan edildiğini, eyalet genelinde gıda stokladığını, birçok yerde eğitime ara verildiğini ve arama-kurtarma ekiplerinin hazırda beklediğini yazdı. Kasırganın eyaleti 200 km hızla vuracağı sanılıyor.

DIŞİŞLERİ’NDEN TÜRKLERE UYARI

Dışişleri Bakanlığı, Florida’dayaşayan, bölgeyi ziyaret eden ya da edecek olan Türk vatandaşları için uyarıda bulundu. Açıklamada “Vatandas¸larımızın zorunlu olmadıkc¸a kasırganın etkili olması beklenen bölgelerden uzak durması tavsiye olunur” denildi.