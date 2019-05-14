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Donald Trump Beyaz Saray'da iftar verdi

Donald Trump Beyaz Saray'da iftar verdi

ABD Başkanı Donald Trump, Ramazan ayı dolayısıyla Beyaz Saray'da iftar yemeği verdi.

Beyaz Saray'daki iftara, Müslüman ülkelerin başkent Washington'da görevli diplomatik temsilcileri katılırken, Türkiye'nin Washington Büyükelçisi Serdar Kılıç da iftarda yer aldı.

İftar öncesinde kısa bir konuşma yapan Trump, Ramazan ayının tüm Müslümanlar için önemli bir birleştirici değer olduğunu ifade etti.

Trump, "Tüm dünyadaki Müslümanların Ramazan ayını kutladığı bu özel zaman diliminde, bu iftar yemeğine Beyaz Saray'da ev sahipliği yapmak benim için bir onurdur." ifadelerini kullandı.

ABD'nin önceki başkanları Bill Clinton, George W. Bush ve Barack Obama döneminde olmak üzere 2016'ya kadar yaklaşık 20 yıl süresince Beyaz Saray'da geleneksel iftar programları düzenleniyordu.

Trump, görevinin ilk aylarında Müslümanlara vize yasağı gibi adımlarıyla hem ABD'de hem de uluslararası kamuoyunda tepki çekmişti.

20 Ocak 2017'de Beyaz Saray'da göreve başlayan ve ilk yılında iftar düzenlemeyen Trump, başkan olarak Beyaz Saray'daki ilk iftarını geçen yıl vermişti.

(AA)

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