Nijeryalı kadın doktor yardımı olmadan dördüz doğurdu

Batı Afrika ülkelerinden Nijerya'da hâlihazırda 12 çocuk annesi olan bir kadın, doktor yardımı olmadan dördüz bebek dünyaya getirdi.

AA'nın Nijerya yerel basınında çıkan haberlere dayandırdığına göre, ülkenin Kaduna eyaletinin Igabi bölgesinde yaşayan 30 yaşındaki Zeynep, ulaşım sağlanamaması ve yakınlarda gerekli ekipmanların bulunduğu sağlık merkezinin olmaması nedeniyle tek başına doğum yaptı.

Zeynep, doğum sonrasında şunları kaydetti:

"Allah'a çok şükür doktor yardımı olmadan dört çocuk daha dünyaya getirebildim. Bu benim için stresli ve çok acı verici bir süreçti. Köydeki kadınların birçoğu imkanı olmaması nedeniyle çocuklarını kendileri doğurur."

Nijeryalı Zeynep ve doğurduğu 4 çocuğun sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Öte yandan Afrika ülkesi Nijerya'da kadınların yüzde 59'u hala evde doğum yapıyor.