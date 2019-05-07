Doğum doktoru öz babası çıktı!

ABD’de yaşayan Eve Wiley, annesinin 1987'de suni döllenmeyle gebe kaldığını öğrendikten sonra yıllarca babasını bulmak için uğraştı. 14 yıl önce sperm donörü Steve School’u buldu ve babası sandığı adamla görüşmeye başladı. Tatillerini birlikte geçirip, babasını düğününde herkesle tanıştırdı. Ancak genç kadın genetik testleri yaptırdıktan sonra şok edici gerçeği öğrendi. Annesinin doğum doktoru Kim McMorries biyolojik babası çıktı. Bütün bu olanlar üzerine Eve Wiley ve annesi Margo Williams hukuk mücadelesi başlattı. Anne ve kız, halen Texas’ta bir klinikte görev yapan Dr. McMorries hakkında cinsel taciz suçlamasında bulundu.

'O zaman yanlış değildi'

Dr. McMorries, 5 denemeye rağmen hastasının hamile kalamaması üzerine böyle bir uygulamaya başvurduğunu itiraf etti. Dr. McMorries yaptığının doğru olduğunu savunarak, “33 yıl önce yanlış değildi, o zamanlar için kabul edilebilir bir uygulamaydı” dedi. Avukatı ise “Dr. McMorries mükemmel, saygı duyulan iyi bir insandır. Hastalarına elinden geldiğince yardım etmekten başka bir amacı yoktu’’ diyerek müvekkilini savundu. Eyaletteki yasaların değişmesi için başvurularda bulunulurken, tasarı kabul edilirse suçlular 6 ay ila 2 yıl arasında hapis cezası, ayrıca 10 bin dolar para cezası alabilecek.

Wiley, sperm donörü babası sandığı Steve School ile birlikte.

Kendi kızı elinde doğdu!

1987 ylında Teksas Nacogdoches'teki klinikte hekimlik yapan Dr. Kim McMorries'in öz kızı Eve, elinde doğdu.