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  3. Doğu Akdeniz'de saflar netleşiyor! Peki ABD'nin hedefi ne?

Doğu Akdeniz'de saflar netleşiyor! Peki ABD'nin hedefi ne?

Doğu Akdeniz'de saflar netleşiyor! Peki ABD'nin hedefi ne"

Rusya ve Türkiye'nin artan nüfuzuna karşı koymak isteyen ABD'nin İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs gibi müttefiklerine desteği artırarak Akdeniz'de ana aktör olmayı planlandığı belirtildi.

2020 mali yılında hükümetin çalışmalarının finanse edilmesi yasa paketi geçen hafta ABD Kongresi'nden geçmiş ve ardından Başkan Donald Trump tarafından imzalanmıştı.

Yasa paketine mercek tutan ABD'de yayınlanan The Hill gazetesi, paketin Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında anlaşmaların imzalandığı ve Atina'nın Ankara'yı hava sahası ihlal suçlamaları yönelttiği bir dönemde yasalaştığına dikkat çekti.

Washington'un Doğu Akdeniz ülkeleriyle enerji ve güvenlik alanında ortaklık sayesinde ABD'yi bölgedeki doğalgaz pazarında ana aktör haline getirmeyi amaçladığını vurgulayan gazete, bu çerçevede kabul edilen önlemler arasında Yunanistan'la askeri alandaki bağların güçlendirilmesi, Güney Kıbrıs'a silah ambargosunun kaldırılması bulunduğunu yazdı.

The Hill'e konuşan Cumhuriyetçi Senatör Marco Rubio, "Kıbrıs'a ambargoyu kaldıran ve Yunanistan'a gerekli askeri yardımı sağlayan bu yasa, ana bölgesel partnerlerde istikrar için gerekli yaklaşımı sağlıyor" dedi.


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