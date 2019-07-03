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Doğu Akdeniz'de Rumlardan yeni provokasyon: Sözde yasal işlem başlattılar

Doğu Akdeniz'de Rumlardan yeni provokasyon: Sözde yasal işlem başlattılar

Doğu Akdeniz'e giden Türkiye'nin ikinci derin deniz sondaj gemisi “Yavuz”, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’ni rahatsız etmeye devam ediyor. Rumlar Doğu Akdeniz'de Türkiye ile işbirliği yapan şirketler hakkında yasal işlem başlatma kararı aldı. Geçtiğimiz günlerden Fatih sondaj gemisi personeli için tutuklama kararı çıkaran ancak gemiye bile yanaşamayan Rumlar herhangi bir geçerliği olmayan bu adımla yeni bir provokasyona daha imza attı.

Türkiye Doğu Akdeniz’de kendi kıta sahanlığındaki sondaj faaliyetlerini sürdürüyor. Fatih'ten sonra ikinci derin deniz sondaj gemisi Yavuz da Doğu Akdeniz’de. Türkiye’nin bu kararlılığı, bölgedeki zengin enerji rezervlerinde Türkiye’yi ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni devre dışı bırakmak isteyen Rum yönetimini çileden çıkarıyor. 

GKRY'DEN SKANDAL TUTUKLAMA KARARI

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi önce Türkiye kıta sahanlığında sondaj çalışmalarını sürdüren Fatih gemisinin mürettebatını tutuklamakla tehdit etti. 

Rum kesimi sözde münhasır ekonomik bölgesi içerisinde yasa dışı sondaj yapıldığı gerekçesi ile Fatih sondaj gemisinde çalışanlar ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı, (TPAO) ile işbirliği yapan şirketlerin yetkilileri hakkında tutuklama emri çıkardı.

PROVOKATİF TATBİKAT GİRİŞİMİ

Yunan basını, Rum kesiminin adanın güneydoğusu açıklarında gerçek mermilerle deniz tatbikatı yapacağını duyurdu. 1- 10 Temmuz tarihleri arasındaki bu provokatif adımın, Yavuz gemisini engellemeye yönelik olduğu iddiası aktarıldı. Tatbikat bölgesinin KKTC ile çakışan 2’nci ve 3’ncü parsel bölgelerinin büyük bölümünü kapsadığını ileri sürdü. 

DOĞU AKDENİZ'DE YENİ PROVOKASYON

GKRY, Türkiye'nin ada açıklarındaki doğalgaz arama faaliyetleri kapsamında Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) ile işbirliği yapan şirketler hakkında yasal işlem başlatacağını duyurdu. Adının açıklanmaması kaydıyla Reuters'a konuşan Rum yetkili sözünü ettiği şirketlerin isimlerini açıklamadı.

BU ADIMLARIN ANKARA'DA BİR KARŞILIĞI YOK

Türkiye'nin bölgedeki sismik ve sondaj faaliyetleri Rum tarafının provokasyon çabasından etkilenmeyecek. Yavuz sondaj gemisi de, Karpaz açıklarında çalışmalarını güvenli şekilde yapacak. Yavuz sondaj gemisine Türk jetleri ve 2 fırkateyn eşlik ediyor. 

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