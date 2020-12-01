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01 Aralık 2020 Salı 02:40 | Son Güncelleme:

Doğu Akdeniz'de barışın düşmanı tatbikat başladı

Doğu Akdeniz'de barışın düşmanı tatbikat başladı

Mısır, Yunanistan, BAE, Fransa ve Güney Kıbrıs'ın Akdeniz'deki ortak tatbikatı başladı. Milli Savunma Bakanı Akar, “Komşumuz ısrarla başka kapılarda çözüm arıyor” dedi.

Türkiye ile Yunanistan ve Güney Kıbrıs arasında Doğu Akdeniz’de gerilimin yaşandığı bir dönemde Mısır, Yunanistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Fransa ve Güney Kıbrıs Rum Yönetemi deniz kuvvetleri, Mısır’ın İskenderiye kenti açıklarında MEDUSA 2020 adıyla ortak hava ve deniz tatbikatı başlattı.

Güney Kıbrıs ve Yunanistan Savunma Bakanlıklarının duyurduğu geniş kapsamlı tatbikat 6 Aralık’a kadar devam edecek. Milli Savunma Bakanlığı, tatbikatla ilgili “Söz konusu tatbikat, gerginliği arzulayan, barış ve diyalogdan kaçan tarafları bir kez daha göstermiştir” açıklamasını yapmıştı.

KOMŞU YANLIŞ YAPIYOR

Kuvvet komutanlarıyla video konferans aracılığıyla toplantı yapan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Doğu Akdeniz’deki gelişmelerle ilgili “Komşumuz inatla görüşmelerden kaçıyor. Başka kapılarda çözüm arıyor” dedi. Akar, Yunanistan’la sorunların diyalog yoluyla çözüleceğine inandıklarını belirterek, “Hem Kıbrıslı kardeşlerimizin hem ülkemizin hak ve menfaatleriyle ilgili yapılması gereken ne varsa, uluslararası hukuku da teamülleri de alınan kararları da biliyoruz, bu çerçevede tutarlı bir şekilde ilerlemeye devam ediyoruz” dedi.

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