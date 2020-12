Doğan medyasında gerçek nasıl gizlenir?

MEDYATERAPİ / Rüya UYGUR

Hürriyet Dijital, ABD Genel Kurmay Başkanı Martin Dempsey ve Savunma Bakanı Ashton Carter'ın açıklamlarından oluşan bu haberi bu önemli haberi nedense ikiye bölmüş. Hürriyetin internet sitesinin anasayfasında manşetlerdeki haberlerden birinden sunulmuş haber. Tıklayınca "ABD Genelkurmay Başkanı Dempsey: Esad artık savunmaya geçti" başlığını görüyor ve okumaya devam edityorsunuz. Haber, Reuters'in geçtiği metnin büyük bölümüyle örtüşürken generalin Eğit-donat porgramının Esad'ı hedeflemediğini, IŞİD'i yenmek amaçlı olduğunu açıklayan cümlelerini görmezden, duymazdan gelmiş.

Haberin içinden tekrar tıklanarak ancak girilen ikinci bir haber daha var. İlk haberde de açıklamalarına yer verilen ABD Savunma Bakanı Ashton Carter'ın açıklamalarının bir bölümü nedense ikinci bir haber olarak verilmiş. "Eğit-Donat'a yeterli katılım yok" başlıklı bu ikinci haberde ABD Savunma Bakanı, eğit-donat programının IŞİD’e karşı olduğunu söylüyor ama Esad’a karşı olmadığından yine tek satır bahsetmiyor.

Reuters ajansının ilgili paragrafı çok açık: Carter and Dempsey acknowledged that it was so far proving challenging to recruit Syrian opposition forces for a program to train and equip them to battle Islamic State. The U.S.-trained forces are not meant to target Assad.