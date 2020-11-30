30 Kasım 2020 Pazartesi 16:46 | Son Güncelleme:
Doğalgaz fiyatları yüzde 40 azaldı: Rus enerji devi Gazprom 2,9 milyar dolar zarar etti
AA
Rusya'nın en büyük doğal gaz şirketi Gazprom, ocak-eylül dönemini kapsayan 9 ayda 218 milyar ruble (yaklaşık 2,9 milyar dolar) zarar etti. Şirket gelirlerindeki düşüşte Avrupa'ya ihraç edilen doğal gaz fiyatlarının yaklaşık yüzde 40 azalması ve Avrupa'ya gaz ihracatının yüzde 10 gerilemesi etkili oldu.
Rusya'nın en büyük doğal gaz şirketi Gazprom, geçen yılın 9 aylık döneminde 1,1 trilyon ruble net kar sağlarken, bu yılın aynı döneminde 218 milyar ruble (yaklaşık 2,9 milyar dolar) zarar etti.
AA'da yer alan habere göre, söz konusu dönemde, şirket gelirleri yüzde 25 azalarak 4,3 trilyon rubleye gerilerken, şirketin toplam borcu ise yüzde 41 artışla 4,4 trilyon ruble oldu.
Şirket gelirlerindeki düşüşte Avrupa'ya ihraç edilen doğal gaz fiyatlarının yaklaşık yüzde 40 azalması ve Avrupa'ya gaz ihracatının yüzde 10 gerilemesi etkili oldu.