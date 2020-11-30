Doğalgaz fiyatları yüzde 40 azaldı: Rus enerji devi Gazprom 2,9 milyar dolar zarar etti

Rusya'nın en büyük doğal gaz şirketi Gazprom, geçen yılın 9 aylık döneminde 1,1 trilyon ruble net kar sağlarken, bu yılın aynı döneminde 218 milyar ruble (yaklaşık 2,9 milyar dolar) zarar etti.

AA'da yer alan habere göre, söz konusu dönemde, şirket gelirleri yüzde 25 azalarak 4,3 trilyon rubleye gerilerken, şirketin toplam borcu ise yüzde 41 artışla 4,4 trilyon ruble oldu.

Şirket gelirlerindeki düşüşte Avrupa'ya ihraç edilen doğal gaz fiyatlarının yaklaşık yüzde 40 azalması ve Avrupa'ya gaz ihracatının yüzde 10 gerilemesi etkili oldu.