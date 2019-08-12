Doğa acımıyor

Çin’in doğu kıyılarında etkili olan Lekima Tayfunu’nda şu ana kadar 28 kişinin öldüğü, 20 kişinin de kaybolduğu açıklandı. Zhejiang eyaletinde 5 milyon kişinin tayfundan etkilendiği, bir milyon kişinin de evlerinden tahliye edildikleri bildirildi. Tayfun saatteki hızı 187 kilometreyi bulan rüzgarlar oluşturdu. Tayfun ardından yavaş yavaş kuzeye, Zheijiang bölgesine doğru ilerledi ve 20 milyondan fazla nüfusa sahip olan Şangay’a geçti. Şiddetli fırtına ve yağış, Zhejiang eyaletinde ekili alanlara ve 34 binden fazla eve zarar verdi. Devlet medyası şu ana kadarki ekonomik zararın yaklaşık 14.57 milyar yen (2.06 milyar dolar) olduğunu tahmin ediyor. Şangay’da fırtına nedeniyle binden fazla uçak ve tren seferini iptal edildi ve 250 bin kişi tahliye edildi. Zhejiang bölgesindeki diğer yerlerden de 800 bin kişinin tahliye edildiği vurgluandı. Hindistan’ın güney ve batı eyaletlerinde ise aşırı yağışların yol açtığı sel ve toprak kaymalarında son beş günde 125 kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, eyalet genelinde 165 bin kişinin, sel mağdurları için açılan binden fazla yardım kampına tahliye edildiğini duyurdu.

12 BİN KİŞİ EVSİZ

Myanmar'ın Thaton kentine bağlı bir köyde meydana gelen heyelanda toprak altında kalanları arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü belirtildi. Felakette yaşamını yitirenlerin sayısının 41’e yükseldiği kaydedilirken, toprak altında kalan kişilerin sayısı belli değil. Seller, son 3 günde Mon ve Kayin eyaletlerinde 12 bin kişiyi evlerinden etti.