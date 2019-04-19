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Dmitry Peskov: Mueller raporunun son hali yeni bir şey barındırmıyor

Dmitry Peskov: Mueller raporunun son hali yeni bir şey barındırmıyor

Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitry Peskov, ABD’de Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in, ABD Başkanı Donald Trump’ın seçim kampanyası sırasında Rusya ile işbirliği kurduğu iddiası hakkındaki davanın raporu için “Vergi israfı” yorumu yaptı.

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Özel Yetkili Savcı Robert Mueller'in, ABD Başkanı Donald Trump'ın seçim kampanyası sırasında Rusya ile işbirliği kurduğu iddiası hakkındaki davanın raporuna ilişkin Rusya'dan açıklama yapıldı. Trump ile Rusya arasında ‘gizli anlaşma'nın olmadığı sonucuna varan davanın raporunu değerlendiren Rusya Başkanlık Ofisi Kremlin Sarayı Sözcüsü Dmitry Peskov, “Vergi israfı” yorumunu yaptı. Bu tarz davranışların Rusya ve ABD arasındaki ilişkilere zarar verdiğini belirten Peskov, “Mueller raporunun son hali yeni bir şey barındırmıyor. Rapordaki tüm bilgiler daha önce farklı kaynaklarca ve ana akım medyada paylaşıldı.” ifadelerini kullandı. 

Mueller davasındaki iddialara değinen Peskov, “Raporda Rusya'nın ABD seçimlerine illegal bir şekilde müdahale ettiğine dair bir kanıt yok. Daha öncede söylediğimiz gibi bu tarz suçlamaları kabul etmiyoruz.” dedi.  

(İHA)

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